Μεγαλώνει η έκταση της πετρελαιοκηλίδας που πλέον καλύπτει δεκάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα κοντά στο κύριο πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν, το νησί Χαργκ, που εντοπίστηκε σε δορυφορικές εικόνες αυτή την εβδομάδα.

Η πετρελαιοκηλίδα ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό Κόλπο «πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου», αναφέρει το Reuters.

Στις 6 Μαΐου 2026 η υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσε δορυφορικές εικόνες, ενώ το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι η πετρελαιοκηλίδα κινείται νότια προς τα ύδατα της Σαουδικής Αραβίας. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αναφερθεί στη ρύπανση.

A suspected oil spill covering dozens of square kilometers of sea near Iran's main oil hub of Kharg Island has been seen on satellite imagery this week https://t.co/RZ25g1dqCd pic.twitter.com/GjuyuCFWxu — Reuters (@Reuters) May 8, 2026

Η πιθανή διαρροή – που εμφανίζεται στις εικόνες ως γκριζολευκή κηλίδα – κάλυψε νερά δυτικά του νησιού μήκους 8 χιλιομέτρων έδειξαν εικόνες από τους δορυφόρους Sentinel-1, Sentinel-2 και Sentinel-3 του Copernicus στις 6-8 Μαΐου, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

«Η κηλίδα φαίνεται οπτικά συμβατή με πετρέλαιο», λέει ο Λέον Μόρλαντ, ερευνητής στο Παρατηρητήριο Συγκρούσεων και Περιβάλλοντος, ο οποίος εκτίμησε ότι κάλυπτε μια έκταση περίπου 45 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ο Λούις Γκόταρντ, συνιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Data Desk, η οποία επικεντρώνεται στο κλίμα και τα βασικά προϊόντα, συμφώνησε ότι οι εικόνες πιθανότατα έδειχναν μια πετρελαιοκηλίδα, η οποία, όπως είπε, ήταν ενδεχομένως η μεγαλύτερη που έχει συμβεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν πριν από 70 ημέρες.

Η αιτία της πιθανής διαρροής και το σημείο προέλευσης είναι προς το παρόν άγνωστα, προσθέτει ο Μόρλαντ, σημειώνοντας ότι οι εικόνες από τις 8 Μαΐου δεν έδειξαν στοιχεία για πρόσθετες ενεργές διαρροές.

Το νησί Χαργκ, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι είχαν καταστρέψει στρατιωτικούς στόχους νωρίτερα στον πόλεμο, είναι ο κόμβος για το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, μεγάλο μέρος των οποίων προορίζεται για την Κίνα.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει αποκλείσει τα λιμάνια του Ιράν σε μια προσπάθεια να εμποδίσει την είσοδο και την έξοδο των δεξαμενόπλοιων της Τεχεράνης, ενώ οι αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις έχουν συγκρούσει στον Κόλπο.

Ο πόλεμος έχει επίσης παγιδεύσει εκατοντάδες πλοία στον Κόλπο και έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στον εφοδιασμό με αργό πετρέλαιο στον κόσμο, καθώς και έχει πλήξει τις παγκόσμιες προμήθειες προϊόντων πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

cnn.gr