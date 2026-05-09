100 χρονών έγινε χθες, 8 Μαΐου 2026, ο Σερ Ντέιβιντ Φρέντερικ Ατένμπορο (γεννήθηκε στις 8 Μαΐου 1926), Άγγλος παρουσιαστής, φυσικός ιστορικός, οικολόγος, συγγραφέας, παραγωγός και αφηγητής. Πώς να στριμώξεις τώρα σε αριθμούς όλο το έργο αυτού του ανθρώπου που, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο έφερε τον Πλανήτη μας, με όλο το «βασίλειό του», φυτικό, ζωικό και ανθρώπινο μέσα στα σπίτια μας.

> Ξεκίνησε ως παρουσιαστής του «Zoo Quest» το 1954. Έχει γυρίσει 9 σειρές από εκπληκτικά ντοκιμαντέρ, όπως: Το «The Life Collection», το «Natural World», το «Wildlife on One», το «Planet Earth», το «The Blue Planet» και το «Blue Planet II». Είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει κερδίσει βραβεία BAFTA (της Βρετανικής Ακαδημία Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών), σε ασπρόμαυρη, έγχρωμη, υψηλής ευκρίνειας, 3D και ανάλυση 4K. Στη διάρκεια του βίου του έχει κερδίσει δεκάδες τιμητικά πτυχία και βραβεία, συμπεριλαμβανομένων τριών βραβείων Primetime Emmy για Καλύτερο Αφηγητή και ενός βραβείου Emmy ως Σημαντικότερη Προσωπικότητα.

Υπογράμμιση: Πάντοτε θέλουμε να μαθαίνουμε ποιο είναι το «μυστικό» της μακροζωίας. Ετέθη το ερώτημα στον Σερ Ντέϊβιντ. Και είπε:

«Σίγουρα άλλαξα τη διατροφή μου, όχι με δραματικό τρόπο», δήλωσε. «Αλλά νομίζω πως έχω να φάω κόκκινο κρέας εδώ και μήνες».

> Παρ’ ότι δεν δηλώνει πλήρως χορτοφάγος, παραδέχεται πως έχει γίνει «πολύ περισσότερο χορτοφάγος» από όσο φανταζόταν. Όπως διαβάζω και στην LiFO, η επιλογή του αυτή στηρίζεται και από την ιατρική κοινότητα. Έρευνες του Cancer Research UK δείχνουν ότι η μείωση του κόκκινου κρέατος περιορίζει τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου, καθώς ορισμένες χημικές ουσίες και οι υψηλές θερμοκρασίες ψησίματος μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα.

70% της επιφάνειας της γης μας καλύπτεται από το παλιό καλό H2O, το νεράκι μας! Άφθονο θα πείτε, αλλά σκεφθείτε ότι το περίπου 97% αυτού, περιέχεται στους ωκεανούς ως αλμυρό νερό. Όπως διαβάζουμε σε μία εξαιρετική ανάλυση από το καθημερινό Newsletter GZERO, η αυξανόμενη έλλειψη γλυκού νερού για πόση, μαγείρεμα, βιομηχανικές και γεωργικές χρήσεις, αποτελεί πλέον παγκόσμιο κίνδυνο.

Υπογράμμιση: Το μισό, περίπου, του παγκόσμιου πληθυσμού αντιμετωπίζει έλλειψη νερού, τουλάχιστον για ένα μέρος του έτους, ενώ η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται λόγω της αύξησης του πληθυσμού, της αστικοποίησης και της βιομηχανικής χρήσης. Ας μη ξεχνάμε, επίσης, ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τόσο τις ξηρασίες όσο και τις πλημμύρες, διευρύνοντας το χάσμα στη διαθεσιμότητα νερού σε πολλές περιοχές.

«Έχουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε νερό που διαχειρίζεται με ασφάλεια. Έχουμε πάνω από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής», δήλωσε η Sarah Nedolast, διευθύντρια Προγράμματος για το Νερό στην Παγκόσμια Τράπεζα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο GZERO Global Stage.

Και πρόσθεσε: «Αν συνεχίσουμε με την τρέχουσα πορεία διαχείρισης του γεωργικού μας νερού, δεν θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τον κόσμο έως το 2050».

Ο ΜΗ ΣΟΒΑΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Μας τον αποκαλύπτει ο Γενικός Έφορος Εκλογών, Ελίκκος Ηλία και είναι ότι το μεγαλύτερο ψηφοδέλτιο είναι αυτό της Λευκωσίας, με διαστάσεις 67Χ23 εκατοστά και εκτυπωμένο και στις 2 όψεις.

> Τι λες ρε παιδί μου! Εντυπωσιακό…

Έχει και συνέχεια, ευτυχώς πιο ενδιαφέρουσα: Μόλις 29,7% των υποψηφίων είναι γυναίκες.

3,1 δισ. ευρώ σε πρόστιμα και φόρους βεβαίωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην Ελλάδα, για το έτος 2025.

6-10 συνταξιούχους στην Ελλάδα, λαμβάνουν κύρια σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ, μεικτά.

11% ενισχύθηκε ο πλούτος των Ρώσων δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με το έγκυρο περιοδικό «Forbes».

(*) Σε έναν κόσμο που συνεχώς μετατρέπεται σε …στατιστική.