Λόγω των εορτασμών για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τετάρτη, ανήμερα της επετείου, η Αστυνομία έχει προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις για την ασφάλεια του κοινού και τη διευκόλυνση της τροχαίας κυκλοφορίας.

Λόγω της Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης και της παρέλασης, στη Λευκωσία, θα απαγορευτεί η στάθμευση όλων των οχημάτων, στον υπόγειο χώρο στάθμευσης παρά το κατάστημα «Τσαούσιη», στις οδούς Νικοκλέους και Λεύκωνος, παρά τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, στις Λεωφόρους Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Ομήρου και Βύρωνος, στην οδό Μιχαλάκη Καραολή και στη Λεωφόρο Ευαγόρου, από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 24.03.2026.

Από η ώρα 9 π.μ. της 25ης Μαρτίου, η τροχαία κίνηση θα διακοπεί στη Λεωφόρο Ομήρου, από τη συμβολή της με την οδό Αιγύπτου μέχρι τη συμβολή της με την πλατεία Ελευθερίας και στη Λεωφόρο Βύρωνος, από τα φώτα Μουσείου μέχρι τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή.

Επίσης, από τις 9.30 π.μ. της 25ης Μαρτίου, η τροχαία κίνηση θα διακοπεί στον άξονα της παρέλασης, στις Λεωφόρους Βύρωνος και Ομήρου, Μιχαλάκη Καραολή και στη Λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη από τα φώτα τροχαίας προς τη Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου.

Ως χώροι στάθμευσης οχημάτων για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, καθορίζονται οι ακόλουθοι:

Ο χώρος στάθμευσης Davilla

Ο χώρος στάθμευσης παρά την τάφρο κάτω από το Δημοτικό Μέγαρο

Ο χώρος στάθμευσης παρά την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Ο χώρος στάθμευσης παρά το άνοιγμα Κολοκάση.

Τα αστικά λεωφορεία Λευκωσίας μετά τις 09:30 π.μ., προερχόμενα από τις περιοχές Στροβόλου – Λακατάμειας – Ανθούπολης – Παρισσινού – Έγκωμης – Αγίου Δομετίου – Αγίου Παύλου, θα επιβιβάζουν/αποβιβάζουν επιβάτες στον χώρο στάθμευσης της οδούς Ρηγαίνης, παρά το Άγαλμα Σολωμού, μέσω της οδού Πάφου, διαμέσου των οδών Κινύρα και Πάφου.

Τα αστικά λεωφορεία Λευκωσίας μετά τις 09:30 π.μ., προερχόμενα από τις περιοχές Παλλουριώτισσας, Καϊμακλίου, Αγλαντζιάς, Δασούπολης, Λατσιών, θα αποβιβάζουν επιβάτες στη Λεωφ. Στασίνου παρά την γέφυρα Κάνιγγος.

Το κοινό προτρέπεται όπως συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι Αστυνομικών.

Να σημειωθεί ότι, η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών «drone» απαγορεύεται.