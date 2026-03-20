Ο Δήμος Πάφου και η Συντονιστική Επιτροπή Εορτασμού Εθνικών Επετείων ανακοίνωσαν σήμερα τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται για τις Εθνικές Επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955 στην Πάφο.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026

Πανδημοτική Εορταστική Εκδήλωση

Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου, ώρα 7:00 μ.μ.

Κύριος ομιλητής: κ. Θεόδωρος Δ. Γκότσης, Ιστορικός – Διπλωμάτης, Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών.



Η εκδήλωση περιλαμβάνει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη μουσική παράσταση «200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Κυριάκου Κώστα, σε συνεργασία με τη Χορωδία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Πάφου, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Δρος Στάλως Γεωργίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με χορούς από τη Θεσσαλία, τους οποίους θα παρουσιάσει ο Λαογραφικός Όμιλος «Αφροδίτη» Γεροσκήπου.

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026

Παρέλαση Εθνικής Επετείου

Λεωφόρος Γεωργίου Γρίβα Διγενή, Πάφος, ώρα 11:15 π.μ.

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026

Εκδηλώσεις Εθνικής Επετείου

Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων – Καθεδρικός Ναός Αγίου Θεοδώρου, ώρα 10:00 π.μ.

Ανοικτή δεξίωση – Λέσχη Αξιωματικών Πάφου, ώρα 11:30 π.μ.