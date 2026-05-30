Η εφαρμογή του προγράμματος Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΟΣΜΕ) τα τελευταία δύο σχολικά έτη στο Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου, έφερε θετικά αποτελέσματα, γεγονός που οδήγησε τους αρμόδιους να πάρουν την απόφαση να το επεκτείνουν. Έτσι, η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, προχωρεί στην επέκταση του ΠΟΣΜΕ από τη νέα σχολική χρονιά που αρχίζει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο σε ένα ακόμη Γυμνάσιο, και συγκεκριμένα στην επαρχία Πάφου. Σημειώνεται πως το σχολείο, στο οποίο θα εφαρμοστεί το ΠΟΣΜΕ θα γνωστοποιηθεί σύντομα.

Ερωτηθείς για την απόφαση επέκτασής του και σε άλλη επαρχία, μετά την εικόνα που έχει καταγραφεί στο Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου όσο καιρό εφαρμόζεται, ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Κουτσίδης, ανέφερε στον «Φ», πως το Υπουργείο θεωρεί ότι το ΠΟΣΜΕ αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού της δημόσιας εκπαίδευσης του τόπου, προσθέτοντας πως στόχος της δράσης αυτής είναι η στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους μέσα από ένα σύγχρονο και δημιουργικό σχολικό περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου στη Μέση Εκπαίδευση (στην προκειμένη περίπτωση σε σχολεία του γυμνασιακού κύκλου), δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να παραμένουν στο σχολείο μετά το τέλος των πρωινών μαθημάτων δηλαδή από τις 13:35 μέχρι τις 16:30, λαμβάνοντας δωρεάν σίτιση. Δικαίωμα συμμετοχής στο Ολοήμερο Γυμνάσιο έχουν οι μαθητές που θα φοιτούν στην Α’ και Β’ τάξη του Γυμνασίου Αγίου Δομετίου -καθώς το πρόγραμμα θα συνεχίσει κι εκεί- αλλά και οι μαθητές της Α’ τάξης Γυμνασίου του σχολείου της Πάφου που θα ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Όπως εξήγησε ο κ. Κουτσίδης, οι μαθητές του Ολοήμερου Σχολείου έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την ενισχυτική διδασκαλία με δημιουργικές δραστηριότητες και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Μέσα από το πρόγραμμα, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στα Μαθηματικά και τα Ελληνικά, και να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και δημιουργικής σκέψης. Επιπλέον, προσφέρονται δημιουργικές δραστηριότητες που συνδέονται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, όπως είναι η Φυσική Αγωγή, το Θέατρο και η Τέχνη. Συγχρόνως, εξηγεί ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, λειτουργεί και ως ένας ασφαλής και υποστηρικτικός χώρος για τα παιδιά, συμβάλλοντας στην κοινωνικοποίησή τους και στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση.

Όσον αφορά στην πιλοτική εφαρμογή του θεσμού στο Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου, έγινε υπό την καθοδήγηση και την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του Technical Support Instrument (TSI 2023), στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών για ενίσχυση της ποιότητας και της συμπερίληψης στη δημόσια εκπαίδευση της Κύπρου, ενώ το πρόγραμμα αξιολογήθηκε από αρμόδιους φορείς, λαμβάνοντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τη συμβολή του, τόσο στην ακαδημαϊκή ενίσχυση των μαθητών, όσο και στην κοινωνική και προσωπική τους ανάπτυξη. Αποτελέσματα, τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη λήψη απόφασης για επέκτασή του και σε άλλα σχολεία γυμνασιακού κύκλου από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.