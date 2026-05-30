Σημαντικό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον συγκέντρωσε το Entrepreneurs’ Forum «Why Do We Need Minerals?», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 στη Λάρνακα, στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κύπρος φιλοξένησε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για τον τομέα των ορυκτών πρώτων υλών, με τη συμμετοχή περισσότερων από 150 εκπροσώπων από περισσότερες από 20 χώρες, καθώς και επίσημων προσκεκλημένων από την Κύπρο και το εξωτερικό, εκπροσώπων της κυπριακής Κυβέρνησης, ευρωπαϊκών θεσμών, επιχειρηματικών φορέων, επιστημονικής κοινότητας και ηγετικών στελεχών της βιομηχανίας.

Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισε η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Μαρία Παναγιώτου, η οποία υπογράμμισε την στρατηγική σημασία των ορυκτών πρώτων υλών για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και της Κύπρου.

Στο επίκεντρο της ημερίδας βρέθηκε ο καθοριστικός ρόλος των ορυκτών στην καθημερινότητα και στη σύγχρονη οικονομία, καθώς αποτελούν βασικό πυλώνα για τις υποδομές, την ενέργεια, τις κατασκευές, τη βιομηχανία και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων για βιώσιμη ανάπτυξη και τη γεωπολιτική σταθερότητα.

Οι συζητήσεις ανέδειξαν την ανάγκη η Ευρώπη να διασφαλίσει σταθερή και βιώσιμη πρόσβαση σε ορυκτές πρώτες ύλες, να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγική της βάση και να προχωρήσει με συντονισμό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής.

Το Forum συνδιοργανώθηκε από τους Συνδέσμους: Aggregates Europe, Eurogypsum, Euromines, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Λατομείων και τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και τελούσε υπό την αιγίδα της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γενική Συνέλευση του Aggregates Europe

«Όλοι πρέπει να αναγνωρίσουν τη σημασία των Ορυκτών Πόρων και την ανάγκη για διασφάλιση της βιώσιμης πρόσβασης σε αυτούς», ήταν το μήνυμα της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αδρανών Υλικών (Aggregates Europe) που πραγματοποιήθηκε χθες, 29 Μαΐου στη Λάρνακα, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους του ευρωπαϊκού εξορυκτικού και βιομηχανικού τομέα, θεσμικούς φορείς και ηγετικά στελέχη από ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Γενική Συνέλευση φιλοξενήθηκε από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Λατομείων, στην Κύπρο στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο της χώρας στις ευρωπαϊκές συζητήσεις γύρω από έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για την οικονομία και το μέλλον της Ευρώπης.

Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ανέδειξε με έμφαση τη σημασία των ορυκτών πρώτων υλών για την ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας πως τα ορυκτά αποτελούν βασικό πυλώνα για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ενεργειακή ασφάλεια και τη διατήρηση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τη διασφάλιση επαρκούς πρόσβασης σε πρώτες ύλες, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, την προώθηση της καινοτομίας και την ανάγκη για ένα σταθερό και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα στηρίζει την ανάπτυξη του τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αδρανών Υλικών, Αντώνης Αντωνίου Λατούρος, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα αδρανή υλικά και οι ορυκτές πρώτες ύλες στην καθημερινή λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών, στις κατασκευές και στις υποδομές, αλλά και στην υλοποίηση των μεγάλων ευρωπαϊκών στόχων για ανάπτυξη και βιωσιμότητα.

Η φιλοξενία της Γενικής Συνέλευσης της Aggregates Europe στην Κύπρο αποτελεί σημαντική αναγνώριση της παρουσίας και της συμβολής του κυπριακού κλάδου στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και ενισχύει περαιτέρω τη θέση της χώρας ως αξιόπιστου συνομιλητή σε ζητήματα που αφορούν το μέλλον των ορυκτών πρώτων υλών στην Ευρώπη.