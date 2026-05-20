Η KPMG Κύπρου δημοσίευσε τα αποτελέσματα του RICS Cyprus Property Price Index για το πρώτο τρίμηνο του 2026, αποτυπώνοντας μια σταθερή αγορά ακινήτων στην Κύπρο, όπως δήλωσε ο Χριστόφορος Αναγιωτός, Διευθύνων Σύμβουλος της KPMG Κύπρου και επικεφαλής του Τομέα Ακινήτων και Ανάπτυξης Γης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μεταβολές στις περισσότερες επαρχίες και κατηγορίες ακινήτων ήταν οριακές:
- Διαμερίσματα: Κατέγραψαν τις υψηλότερες αυξήσεις, ιδιαίτερα στην Πάφο και Αμμόχωστο, ενώ στη Λευκωσία και Λεμεσό οι αυξήσεις ήταν ήπιες.
- Κατοικίες: Περιορισμένη άνοδος, κυρίως σε Αμμόχωστο και Λεμεσό, με μικρή κινητικότητα στις υπόλοιπες επαρχίες.
- Καταστήματα: Σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα, με μικρές αυξήσεις σε Λεμεσό και Αμμόχωστο και μικρή υποχώρηση στην Πάφο.
- Αποθήκες και Γραφεία: Μικρές μεταβολές σημειώθηκαν μόνο σε Λευκωσία και Πάφο.
Οι τιμές ενοικίων συνέχισαν ανοδικά, με διαμερίσματα και γραφεία να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, ενώ τα καταστήματα παραμένουν ο πιο αδύναμος τομέας.
Συνολικά, η αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026 διατηρεί σταθερό περιβάλλον, με τα οικιστικά ακίνητα και τα γραφεία να διατηρούν δυναμική, ενώ τα καταστήματα εμφανίζουν περιορισμένη ζήτηση.
Ο Simon Rubinsohn, Chief Economist του RICS, επεσήμανε ότι αν και η κυπριακή οικονομία διατηρεί καλές επιδόσεις, οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν ανησυχίες για τον τομέα της ενέργειας και του τουρισμού. Η τρέχουσα αβεβαιότητα εμφανίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας “RICS Cyprus Commercial Property” αλλά δεν έχει ακόμα επηρεάσει τον Δείκτη. Ωστόσο, αν οι αναταράξεις συνεχιστούν, υπάρχει κίνδυνος η αλλαγή κλίματος να αντανακλάται στα πραγματικά δεδομένα.
