Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Απόψε αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως μετά το μεσημέρι στα ορεινά και στα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ αυξημένη χαμηλή νέφωση θα παρατηρείται στα δυτικά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με βροχές τοπικά και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως μετά το μεσημέρι στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Την Κυριακή αναμένονται μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα παραμείνει στα επίπεδα της Πέμπτης ενώ το Σάββατο θα σημειώσει πτώση για το εσωτερικό και τα ορεινά και μη αξιόλογη μεταβολή για τα παράλια για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν: