Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με βροχές τοπικά. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι σφοδροί, 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και θα καταστεί σταδιακά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή άνοδο, ωστόσο μέχρι το Σάββατο αναμένεται μικρή πτώση, για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.