Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοίνωσε ότι το επιτόκιο αναφοράς υπολογίστηκε στο 11,72%, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 314Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, Κεφ. 154.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, με την Κεντρική Τράπεζα να αναφέρει ότι ενήργησε στο πλαίσιο των εξουσιών που της παρέχει η νομοθεσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 314Α, πρόσωπο που, κατά την παροχή δανείου, την παράταση προθεσμίας πληρωμής, την ανανέωση ή την προεξόφληση δανείου, λαμβάνει, εισπράττει, χρεώνει ή συμφωνεί οικονομικό όφελος που υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς, διαπράττει αδίκημα.

Σε περίπτωση καταδίκης, προβλέπεται ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, χρηματική ποινή έως €30.000, ή και οι δύο ποινές.