Εκτεταμένες καταιγίδες σκόνης και άμμου προκάλεσε κυκλώνας από τη Μογγολία στη βόρεια Κίνα, επηρεάζοντας περισσότερες από 10 επαρχίες, ενώ τα φαινόμενα έφτασαν έως τη νοτιοδυτική περιοχή του Σιτσουάν, σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση, China Central Television.

Δορυφορικά και επίγεια δεδομένα καταγραφής δείχνουν ότι η καταιγίδα σκόνης προήλθε από τη νότια Μογγολία, τη νότια περιοχή του Σιντζιάνγκ και τη δυτική Εσωτερική Μογγολία. Από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, φαινόμενα μεταφερόμενης άμμου και αιωρούμενης σκόνης καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη βορειοδυτική και βόρεια Κίνα, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος της βορειοανατολικής χώρας.

A massive wall of sand and dust was seen sweeping across cities in China's Xinjiang as sandstorms hit the region on Friday.

Σε περιοχές όπως το Τουρπάν και το Κασγκάρ στο Σιντζιάνγκ, καθώς και η λίμνη Γκουαϊζί στην Εσωτερική Μογγολία, εκδηλώθηκαν καταιγίδες άμμου ή ισχυρές καταιγίδες, με την ορατότητα να πέφτει κάτω από το ένα χιλιόμετρο.

Σταθμοί επίγειας μέτρησης κατέγραψαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων. Στον σταθμό Μιντσίν της επαρχίας Γκανσού, τα επίπεδα PM10 έφτασαν τα 1.035 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, με την ορατότητα να περιορίζεται στα 1,4 χιλιόμετρα. Στον σταθμό Ντενγκόου στην Εσωτερική Μογγολία, τα επίπεδα κορυφώθηκαν στα 1.698 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, με ελάχιστη ορατότητα 2,4 χιλιομέτρων.

Αν και το φαινόμενο έπληξε κυρίως τη βόρεια Κίνα, τις τελευταίες δύο ημέρες επηρέασε και τη λεκάνη του Σιτσουάν. Στο Τσενγκντού, οι μετρήσεις έδειξαν συγκεντρώσεις PM10 που ξεπέρασαν τα 600 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, με την ορατότητα να περιορίζεται στα 3 έως 4 χιλιόμετρα.

Οι καταιγίδες σκόνης εμφανίζονται συνήθως στη βορειοδυτική και βόρεια Κίνα και σπάνια στη λεκάνη του Σιτσουάν. Ωστόσο, όπως εξήγησε ο επικεφαλής προγνώστης του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της Κίνας, η περιοχή μπορεί να επηρεαστεί μέσω συγκεκριμένης διαδρομής μεταφοράς σκόνης.

Sandstorms hit parts of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region on April 17.



Strong winds carrying thick clouds of sand and dust swept in from the northwest toward downtown Shihezi City, forming a massive wall of sand that engulfed the area.



Η σκόνη από τη νότια Μογγολία και τη δυτική Εσωτερική Μογγολία μεταφέρεται από ψυχρές αέριες μάζες, διασχίζοντας περιοχές όπως το Νινγκσία, το Σαανσί και το Γκανσού, και περνώντας τα όρη Κινλίνγκ πριν καταλήξει στη λεκάνη του Σιτσουάν. Όταν η πορεία των ψυχρών αερίων μαζών προς τα δυτικά συμπίπτει με κατάλληλες συνθήκες στις περιοχές προέλευσης της σκόνης, τα φαινόμενα γίνονται συχνότερα.

Τα στοιχεία παρακολούθησης δείχνουν ότι οι καταιγίδες άμμου και σκόνης στην Κίνα έχουν μειωθεί συνολικά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, λόγω κλιματικών ανωμαλιών, διασυνοριακών πηγών σκόνης και διακυμάνσεων στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, εξακολουθούν να σημειώνονται κατά διαστήματα έντονα επεισόδια.

Οι καταιγίδες σκόνης αποτελούν φυσικό φαινόμενο που μπορεί να εκδηλωθεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, εφόσον συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Ωστόσο, η εντατικοποίηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων μπορεί να καταστρέψει τη βλάστηση του εδάφους, αυξάνοντας τη συχνότητα ή την ένταση των φαινομένων.

Σύμφωνα με μετεωρολογικά δεδομένα, από το 1949 έως σήμερα τα φαινόμενα σκόνης στο Πεκίνο εμφανίζουν συνολικά πτωτική τάση, παρά τις διακυμάνσεις. Τη δεκαετία του 1950 καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 63 περιστατικά ετησίως, με κορύφωση τα 89 το 1954, ενώ τη δεκαετία του 1990 μειώθηκαν σε 5,7 περιστατικά ετησίως.

Ανάλογη εικόνα παρατηρείται σε εθνικό επίπεδο. Τα τελευταία 20 χρόνια, οι ανοιξιάτικες καταιγίδες σκόνης έχουν μειωθεί τόσο σε συχνότητα όσο και σε ένταση, από 20,9 περιστατικά ετησίως τη δεκαετία του 1960 σε 8,4 την τελευταία δεκαετία, ενώ ο αριθμός ημερών με σκόνη μειώνεται κατά 1,63 ημέρες ανά δεκαετία.

