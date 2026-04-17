Αυξάνονται οι πιθανότητες οι δανειολήπτες με δάνεια συνδεδεμένα με το επιτόκιο της ΕΚΤ να γλυτώσουν έστω τη μικρή αύξηση στη δόση για εξόφληση δανείων τους, που έως πριν μερικές μέρες φαινόταν αρκετά πιθανή.

Μετά την εκεχειρία που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν και τις διαπραγματεύσεις που προωθούνται για μια τελική συμφωνία, τα πράγματα φαίνεται να διαφοροποιούνται, έστω προσωρινά. Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξετάζουν πλέον τη διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, παρά το γεγονός ότι οι αγορές είχαν σε κάποια φάση προεξοφλήσει δύο αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης εντός του έτους.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ θα συνέλθει στις 30 Απρίλιου και θα επανέλθει μέσα στον Ιούνιο, αξιολογώντας σοβαρά το ρίσκο μια μικρή έστω αύξηση επιτοκίου να φρενάρει τη μικρή ανάκαμψη της Ευρωζώνης και να καταδικάσει τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης σε ένα καθεστώς χαμηλής ανάπτυξης. Από την άλλη, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν επιτρέπουν στην ΕΚΤ να κάνει μια νέα μείωση επιτοκίων, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για πληθωριστικές τάσεις το επόμενο διάστημα.

Τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν πριν από τη συνεδρίαση της ΕΚΤ, στις 29-30 Απριλίου, δεν αναμένεται να δώσουν σαφή εικόνα για το πόσο έχουν επηρεάσει οι δύο μήνες συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή την ανάπτυξη, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και την πορεία του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2%. Άλλωστε, με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη, παραμένει πιθανό οι επιπτώσεις να περιοριστούν.

Η άνοδος των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου έχει ήδη ωθήσει τον πληθωρισμό στο 2,5% τον Μάρτιο στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, η διάρκεια αυτής της τάσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της σύγκρουσης. Την ίδια στιγμή, κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για επιβράδυνση της ζήτησης.

Προς το παρόν, οι περισσότερες δηλώσεις που γίνονται συνηγορούν ότι η ΕΚΤ δεν θα αλλάξει την νομισματική της πολιτική στις 30 Απριλίου. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις, η Goldman Sachs απέσυρε την πρόβλεψή της για αύξηση επιτοκίων εντός του μήνα. Όπως ανέφεραν οι οικονομολόγοι της τράπεζας, η αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας μετά την πρόσφατη εκεχειρία, η έλλειψη ισχυρών ενδείξεων ανόδου του πληθωρισμού και η συγκρατημένη επικοινωνία της ΕΚΤ μειώνουν την πιθανότητα άμεσης παρέμβασης.

Το ΔΝΤ για αυστηροποίηση

Η επικεφαλής του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε χθες ότι οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να αποφύγουν την αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, καθώς αυτό ενδέχεται να πλήξει την οικονομική δραστηριότητα.

Το ΔΝΤ έκοψε την πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη του 2026 στο 3,1% και ανέβασε τον παγκόσμιο πληθωρισμό στο 4,4%, ενώ για την Ευρωζώνη βλέπει ανάπτυξη μόλις 1,1% και πληθωρισμό 2,6%, ακόμη και στο βασικό σενάριο για μικρή διάρκεια της κρίσης.

Στο World Economic Outlook (WEO), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένει ανάπτυξη 3% για την κυπριακή οικονομία το 2026, από 3,8% το 2025, ενώ αναμένεται σταθεροποίηση του ρυθμού μεγέθυνσης στο 3% για τα επόμενα έτη.

Στο ίδιο μήκος κύματος με την επικεφαλής του ΔΝΤ κινούνται και οι δηλώσεις της Ιζαμπέλ Σνάμπελ, οικονομολόγου και μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για βιαστικές αποφάσεις, ενώ ο επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό δήλωσε ότι «η εστίαση στον Απρίλιο είναι πρόωρη».

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Όλι Ρεν, δήλωσε πως η νομισματική πολιτική δεν πρέπει να βασίζεται σε μία μόνο τιμή, όπως το πετρέλαιο, αλλά στη συνολική εικόνα της οικονομίας, ενώ πρόσθεσε ότι η κεντρική τράπεζα παρακολουθεί ιδιαίτερα στενά τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς και τις δευτερογενείς επιπτώσεις της στην υπόλοιπη οικονομία.