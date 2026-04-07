Αναπόφευκτες συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θεωρεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την άνοδο του πληθωρισμού και την επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης, με την επικεφαλής του οργανισμού Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα να προειδοποιεί ότι το σοκ θα έχει διάρκεια, ακόμη και αν οι εχθροπραξίες τερματιστούν άμεσα.

Σε συνέντευξή της στο Reuters, η Γκεοργκίεβα ανέφερε ότι πλέον «όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και βραδύτερη ανάπτυξη», προαναγγέλλοντας ουσιαστικά αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων του Ταμείου για την παγκόσμια οικονομία.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, το ΔΝΤ προέβλεπε μικρή αναβάθμιση των εκτιμήσεών του, με την παγκόσμια ανάπτυξη να διαμορφώνεται στο 3,3% το 2026 και στο 3,2% το 2027. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, οι προσδοκίες αυτές έχουν πλέον ανατραπεί, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στη διεθνή οικονομία.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ τόνισε ότι ακόμη και στην περίπτωση που ο πόλεμος σταματήσει σήμερα, η αρνητική επίδραση στην υπόλοιπη παγκόσμια οικονομία θα είναι παρατεταμένη.

Το Ταμείο αποδίδει το σοκ κυρίως στη σοβαρή αναταραχή που έχει προκληθεί στον ενεργειακό εφοδιασμό, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, που έθεσε σε ακινησία τη θαλάσσια κυκλοφορία στον Κόλπο.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει ήδη μειωθεί κατά 13%, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές και σε άλλες κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Γκεοργκίεβα προειδοποίησε ότι οι φτωχότερες και πιο ευάλωτες χώρες, ιδίως εκείνες που δεν διαθέτουν επαρκή ενεργειακά αποθέματα, αναμένεται να πληγούν περισσότερο. Όπως σημείωσε, πολλές από αυτές έχουν ελάχιστο έως μηδενικό δημοσιονομικό χώρο για να λάβουν μέτρα στήριξης απέναντι στις αυξήσεις τιμών που προκαλεί ο πόλεμος, γεγονός που ενισχύει και τον κίνδυνο κοινωνικής αναταραχής.

Όπως ανέφερε, ορισμένες χώρες έχουν ήδη ζητήσει οικονομική βοήθεια, χωρίς όμως να κατονομαστούν, ενώ το ΔΝΤ εξετάζει τη δυνατότητα ενίσχυσης υφιστάμενων προγραμμάτων δανεισμού για να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 85% των μελών του Ταμείου είναι εισαγωγείς ενέργειας.

Την ίδια ώρα, η επικεφαλής του ΔΝΤ ξεκαθάρισε ότι οι γενικευμένες επιδοτήσεις ενέργειας δεν αποτελούν την κατάλληλη απάντηση στην κρίση. Αντίθετα, κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αποφύγουν κρατικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η Γκεοργκίεβα τοποθέτησε την παρούσα κρίση μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, που, όπως είπε, περιλαμβάνει γεωπολιτικές εντάσεις, τεχνολογικές εξελίξεις, κλιματικά σοκ και δημογραφικές μεταβολές. Όπως υπογράμμισε, ακόμη και μετά την ανάκαμψη από το σημερινό σοκ, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση για το επόμενο.

Η διπλή πίεση από υψηλότερες τιμές και ασθενέστερη ανάπτυξη αναζωπυρώνει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τους φόβους για επιστροφή σε συνθήκες στασιμοπληθωρισμού, τόσο μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων όσο και στους κύκλους των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Ο πόλεμος στο Ιράν αναμένεται να κυριαρχήσει και στις συζητήσεις των εαρινών συνόδων της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ την επόμενη εβδομάδα, ενώ η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα αναμένεται να εκφωνήσει σχετική ομιλία την Πέμπτη.