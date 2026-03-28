Στην συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ στις 30 Απριλίου, από τις δηλώσεις που έχουν γίνει τουλάχιστον μέχρι τώρα φαίνεται ότι οι απόψεις διίστανται για το επόμενο βήμα στη νομισματική πολιτική, καταδεικνύοντας το κλίμα αβεβαιότητας που επισκιάζει την ευρωζώνη.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να βιαστεί να αυξήσει τα επιτόκια ως αντίδραση στην άνοδο του ενεργειακού κόστους, καθώς το βασικό («baseline») σενάριο παραμένει αμετάβλητο και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός παγιώνεται, δήλωσε χθες ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters.

Με τις τιμές ενέργειας να αυξάνονται λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να υπερβεί τον στόχο του 2% της ΕΚΤ ήδη από αυτόν τον μήνα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συζητήσεις μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής ως προς το κατά πόσον χρειάζεται αύξηση επιτοκίων για την αποτροπή δευτερογενών επιδράσεων. Ο κ. Πατσαλίδης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, που καθορίζει τη νομισματική πολιτική, τόνισε ότι δεν θα δίσταζε να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων εάν υπήρχαν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι ο πληθωρισμός παγιώνεται στις 21 χώρες της ζώνης του ευρώ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι προς το παρόν τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν. «Δεν διαθέτουμε επαρκή πληροφόρηση για να αποφασίσουμε εάν η τρέχουσα κατάσταση πρέπει να θεωρηθεί παροδική ή εάν θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα επιτόκια», ανέφερε σε συνέντευξή του. «Δεν θα έσπευδα σε καμία απόφαση». Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της ΕΚΤ, ο πληθωρισμός αναμένεται να υπερβεί το 3% κατά το δεύτερο τρίμηνο, πριν επανέλθει στον στόχο ένα έτος αργότερα. Παρόλα αυτά, τα δυσμενή σενάρια δείχνουν βαθύτερες και πιο παρατεταμένες υπερβάσεις του πληθωρισμού.

Ο κ. Πατσαλίδης δεν απέκλεισε ένα ενδεχόμενο κίνησης τον Απρίλιο, επισημαίνοντας ότι η ΕΚΤ έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αλλαγές επιτοκίων σε οποιαδήποτε συνεδρίαση. Ωστόσο, σημείωσε ότι για να δικαιολογηθεί μια τέτοια απόφαση, θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η άνοδος του συνολικού πληθωρισμού περνά στις δομικές τιμές και δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο.

«Προτιμώ να είμαι πιο επιφυλακτικός», ανέφερε. «Η σοφία έρχεται με περισσότερη πληροφόρηση. Η σοφία είναι συνάρτηση της απαραίτητης πληροφορίας. Αν δεν διαθέτεις την πληροφορία, τότε λειτουργείς με το ένστικτο, και δεν πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις με βάση το ένστικτο».

Παρά ταύτα, αναγνώρισε ότι οι κίνδυνοι τείνουν προς υψηλότερο πληθωρισμό, προειδοποιώντας ότι η επίμονη «μνήμη» του σοκ της περιόδου 2021–2022 ενδέχεται να οδηγήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να προσαρμόζουν ταχύτερα τις προσδοκίες τους για τιμές και μισθούς.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ένα νέο κύμα πληθωρισμού που θα μπορούσε να προκληθεί από την εκτίναξη των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν, διεμήνυσε η Κριστίν Λαγκάρντ πριν λίγες μέρες. Σε ομιλία της στη Φρανκφούρτη, η Λαγκάρντ ξεκαθάρισε ότι η ΕΚΤ θα αντιδράσει «δυναμικά» ή με «επίμονο» τρόπο εάν ο πληθωρισμός παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο του 2% για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά πρόσθεσε ότι ακόμη και μια πιο μέτρια υπέρβαση θα μπορούσε να απαιτήσει μια «μετρημένη» κίνηση των επιτοκίων. «Εάν το σοκ οδηγήσει σε μια μεγάλη, αν και όχι πολύ επίμονη, υπέρβαση του στόχου μας, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί κάποια μετρημένη προσαρμογή της πολιτικής», δήλωσε η Λαγκάρντ. Ο επικεφαλής της Bundesbank Γιοάχιμ Νάγκελ και άλλοι αξιωματούχοι έχουν ήδη αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων ακόμη και από τον Απρίλιο, εφόσον επιδεινωθούν οι προοπτικές των τιμών.

Παράλληλα, ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα κρίνουν ποιο σενάριο ταιριάζει καλύτερα «σε κάθε συνεδρίαση», και ουσιαστικά άφησε στο «τραπέζι» την πιθανότητα η ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια ακόμα και τον Απρίλιο ή τον Ιούνιο.