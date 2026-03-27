Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν πρέπει να βιαστεί να αυξήσει τα επιτόκια ως αντίδραση στην άνοδο του ενεργειακού κόστους, καθώς το βασικό σενάριο παραμένει αμετάβλητο και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός παγιώνεται, δήλωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters .

Ο κ. Πατσαλίδης, ο οποίος είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, τόνισε ότι δεν θα δίσταζε να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων εάν υπήρχαν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε αυξημένα επίπεδα στις 21 χώρες της ζώνης του ευρώ. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν.

«Η απόφαση για αύξηση επιτοκίων δεν πρέπει να ληφθεί βιαστικά. Χρειάζονται περισσότερες ενδείξεις ότι η άνοδος των τιμών δεν είναι παροδική», δήλωσε ο κ. Πατσαλίδης σε συνέντευξή του. Οι αγορές πλέον τιμολογούν τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ μέσα στο έτος, αρχής γενομένης τον Απρίλιο ή Ιούνιο, αλλά οι προσδοκίες παραμένουν ευμετάβλητες λόγω της συνέχισης του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ και των επιπτώσεών του στην ενεργειακή κρίση.

Η ΕΚΤ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, και σύμφωνα με το βασικό σενάριο, ο πληθωρισμός αναμένεται να υπερβεί το 3% κατά το δεύτερο τρίμηνο, προτού επιστρέψει στον στόχο του 2% εντός ενός έτους. Ωστόσο, τα δυσμενή σενάρια δείχνουν πιο παρατεταμένες υπερβάσεις του πληθωρισμού.

«Δεν έχουμε επαρκή πληροφορίες για να αποφασίσουμε αν η τρέχουσα κατάσταση πρέπει να θεωρηθεί παροδική», ανέφερε ο κ. Πατσαλίδης, εξηγώντας την επιφυλακτικότητα της ΕΚΤ ως προς την αύξηση των επιτοκίων. «Η σοφία έρχεται με περισσότερη πληροφορία», πρόσθεσε.

Η επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι προγραμματισμένη για τις 30 Απριλίου, όταν και αναμένεται να παρουσιαστεί επικαιροποιημένη ανάλυση των σεναρίων για τις προβολές πληθωρισμού και ανάπτυξης.