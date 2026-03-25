Οι αγορές προεξοφλούν πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 0,25% η καθεμία μέσα στο έτος, με την πρώτη να τοποθετείται τον Ιούνιο και τη δεύτερη πλέον να μεταφέρεται στον Σεπτέμβριο, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή ενισχύει την αβεβαιότητα και τις πληθωριστικές ανησυχίες.

Το euribor τριμήνου συνεχίζει να κινείται νευρικά, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην περιοχή. Μετά από άνοδο που είχε φθάσει σχεδόν το 0,16%, διαμορφώνεται τώρα στο 0,129%, έχοντας προηγουμένως υποχωρήσει στο 0,10%, σε μια πορεία που αποτυπώνει τη μεγάλη μεταβλητότητα στις αγορές χρήματος.

Η εξέλιξη αυτή έχει άμεση επίπτωση στα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. Με τα σημερινά δεδομένα, η αύξηση του euribor μεταφράζεται σε επιβάρυνση από 6,19 ευρώ έως 7,50 ευρώ στη μηνιαία δόση ανά 100.000 ευρώ στεγαστικού δανείου, ανάλογα με τη διάρκεια αποπληρωμής. Η χαμηλότερη επιβάρυνση αφορά δάνειο δεκαετούς διάρκειας και η υψηλότερη δάνειο 30 ετών.

Σε ό,τι αφορά την ΕΚΤ, οι χρηματαγορές είχαν για σύντομο διάστημα φθάσει να «ποντάρουν» ακόμη και σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων, συνολικού ύψους 0,75% μέσα στο 2026, σενάριο που αργότερα αποκλιμακώθηκε. Πλέον, το επικρατέστερο σενάριο είναι δύο αυξήσεις συνολικού ύψους 0,50% έως το τέλος του έτους, με πιο συγκρατημένη βεβαιότητα, ιδιαίτερα μετά τη στάση της ΕΚΤ, η οποία απέφυγε να δώσει σήματα που θα ενίσχυαν περαιτέρω τις πληθωριστικές προσδοκίες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίθετα, οι αγορές εξακολουθούν να βλέπουν αμετάβλητα επιτόκια από τη Fed για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, με μοιρασμένες πιθανότητες μόνο για μία μείωση κατά 0,25% τον Δεκέμβριο. Το σενάριο αυτό παραμένει εύθραυστο και εξαρτάται, επίσης, από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Τραμπ στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με αυξημένες πολεμικές δαπάνες και ενδεχόμενες πληθωριστικές επιπτώσεις, έρχεται, σύμφωνα με την ανάλυση, σε αντίθεση με τη διακηρυγμένη επιδίωξη για χαμηλότερα επιτόκια, ενίσχυση της αγοράς ομολόγων και περιορισμό του χρέους. Στο πλαίσιο αυτό, οι αποδόσεις των μακροχρόνιων αμερικανικών ομολόγων έχουν επιστρέψει σε υψηλά οκταμήνου, με το δεκαετές Treasury να κινείται στην περιοχή του 4,24%-4,35%.

Σύμφωνα με στοιχεία της Refinitiv, τα οποία τροφοδοτούν και το χρηματιστήριο του Λονδίνου και έχουν συλλεγεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι αγορές θεωρούν πλέον πολύ πιθανό ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια δύο φορές κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2026, ενώ μόλις έναν μήνα νωρίτερα δεν προεξοφλούσαν καμία μεταβολή.

Για τη συνεδρίαση του Απριλίου, οι αγορές αποδίδουν πιθανότητα 64,2% στο σενάριο αμετάβλητων επιτοκίων, έναντι 35,8% για αύξηση. Για τον Ιούνιο, η πιθανότητα πρώτης αύξησης κατά 0,25% ανέρχεται πλέον στο 70,8%, ενώ η πιθανότητα διατήρησης των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα περιορίζεται στο 29,3%.

Για τον Ιούλιο, εμφανίζονται ήδη μικρές πιθανότητες ακόμη και για μείωση επιτοκίων, της τάξης του 16,3%, ένδειξη ότι η αγορά παραμένει επιφυλακτική και εξαρτά την τελική κατεύθυνση από τα στοιχεία που θα έχουν προκύψει έως τότε, ιδιαίτερα από τη γεωπολιτική κρίση.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο θολή αμέσως μετά. Για τον Σεπτέμβριο, οι αγορές δίνουν πλέον πιθανότητα 61% σε μια δεύτερη αύξηση επιτοκίων, έναντι 30% για μηδενική μεταβολή και 9% για μείωση. Πρόκειται για μετατόπιση των προσδοκιών, καθώς προηγουμένως η δεύτερη αύξηση τοποθετούνταν πιο μακριά, προς τον Δεκέμβριο.

Για τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, οι εκτιμήσεις είναι πολύ πιο αβέβαιες, με τις πιθανότητες για αύξηση, σταθερότητα ή ακόμη και μείωση να παραμένουν σχετικά μοιρασμένες, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά δεν έχει ακόμη καθαρή εικόνα για την πορεία της νομισματικής πολιτικής στο τέλος του έτους.

Στις ΗΠΑ, οι πιθανότητες για αμετάβλητα επιτόκια από τη Fed παραμένουν υψηλές, από 64% έως 95% από τώρα έως και τον Σεπτέμβριο. Για τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο η εικόνα είναι πιο αμφίρροπη, με τη «μάχη» να μεταφέρεται στο τέλος του έτους και το σενάριο μηδενικής μεταβολής να διατηρεί ελαφρύ προβάδισμα.