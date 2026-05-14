Έρευνα που υλοποίησε η ΠΕΟ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», σχετικά με τις «Αντιλήψεις και γνώμη για το συνδικαλιστικό κίνημα στην Κύπρο», κατέδειξε ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις συντεχνίες στην Κύπρο, την αναγνωρισιμότητά τους, την ικανοποίηση των εργαζομένων από το έργο τους, αλλά και τους κυριότερους λόγους για τους οποίους κάποιος υπάλληλος επιλέγει να εγγραφεί σε μια συντεχνία.

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάστηκε χθες, σε όλους όσοι έλαβαν μέρος, δηλαδή 50% μέλη συντεχνιών και 50% μη μέλη, η ΣΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 43% ως η πιο αναγνωρίσιμη συντεχνία (ως αυθόρμητη πρώτη αναφορά στην ερώτηση: “όταν ακούτε συντεχνία, ποια συντεχνία έρχεται πρώτη στο μυαλό σας”).

Ακολουθεί η ΠΕΟ με 32%, η ΕΤΥΚ με 9% και η ΠΑΣΥΔΥ με 3%. Στο τέλος της λίστας βρίσκονται οι ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΙΣΟΤΗΤΑ με 0%, ενώ η ΔΕΟΚ συγκέντρωσε 1%. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά για όλες τις συντεχνίες αυξάνονται όταν η ερώτηση τίθεται καθ’ υπόδειξη, δηλαδή αν οι συμμετέχοντες έχουν ακούσει ποτέ για αυτές τις συντεχνίες. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 11% απάντησε «καμία» στην ερώτηση για τη γνώση συντεχνιών.

Ικανοποιημένα τα μέλη τους

Πάντως, όσον αφορά τα μέλη συντεχνιών, το 90% δήλωσε μέτρια, αρκετά και πάρα πολύ ικανοποιημένα από τη δράση τους, με 29%, 45% και 16% αντίστοιχα. Εν αντιθέσει, μόλις το 6% δήλωσε λίγο ικανοποιημένο και 4% καθόλου ικανοποιημένο.

Τώρα, όσον αφορά τους λόγους οργάνωσης σε συντεχνία, το 47% απάντησε για υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων, το 39% για κάλυψη από συλλογική σύμβαση, το 37% επειδή είναι όλοι οργανωμένοι στον χώρο εργασίας τους.

Το 25% είπε για διεκδίκηση κοινωνικών ωφελημάτων, το 22% για να πετύχει καλύτερους μισθούς, το 12% μετά από συμβουλή από γνωστούς, 11% για την επίτευξη καλύτερου ωραρίου εργασίας και 11% από οικογενειακή παράδοση.

Εν αντιθέσει, όσοι εργαζόμενοι δεν βρίσκονται σε συντεχνία πρόταξαν ως κυριότερο λόγο (με 42%) ότι δεν υπάρχει συντεχνία εκεί που εργάζονται, το 29% ότι είναι ήδη ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας τους, ενώ ένα 25% είπε πως δεν εμπιστεύεται τις συντεχνίες. Το ίδιο ποσοστό απάντησε πως ο λόγος που δεν έχουν ενταχθεί σε συντεχνία είναι επειδή δεν τους πλησίασαν, ενώ 23% είπε πως δεν προσφέρουν κάτι ουσιαστικό, με το ίδιο ποσοστό να αφορά την απάντηση πως δεν γνωρίζουν τι μπορούν να τουν προσφέρουν οι συντεχνίες.

Το 17% απάντησε πως μόνοι τους μπορούν να πετύχουν καλύτερο πακέτο εργασίας, ένα 14% ότι δεν το αποδέχεται ο εργοδότης τους και ένα 10% επειδή η εργατική νομοθεσία καλύπτει σήμερα τις ανάγκες των εργαζομένων.

Πιο προστατευμένοι

Στην έρευνα καταγράφεται και σημαντική διαφορά στην αίσθηση των εργαζομένων σχετικά με τη βελτίωση των μισθών και την προστασία από απολύσεις, ανάλογα με το αν είναι ή όχι μέλη συντεχνιών.

Τα μέλη συντεχνιών αναφέρουν πιο θετικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τα μη μέλη. Στην ερώτηση για τη βελτίωση των μισθών, το 36% των μελών συντεχνιών δηλώνει ότι οι μισθοί τους βελτιώθηκαν «αρκετά», το 37% «λίγο», ενώ το 12% εκτιμά πως υπήρξε «πάρα πολύ» μεγάλη βελτίωση. Αντίθετα, το 22% των μη μελών αναφέρει ότι οι μισθοί τους βελτιώθηκαν «λίγο» ή «καθόλου», με μόλις το 2% να δηλώνει «πάρα πολύ» μεγάλη βελτίωση. Το 17% δήλωσε «αρκετά», ενώ ένα 35% δήλωσε «μέτρια».

Όσον αφορά την προστασία από απολύσεις, τα μέλη συντεχνιών αισθάνονται σαφώς πιο προστατευμένα. Το 40% των μελών εκτιμά ότι η προστασία τους είναι «αρκετή», ενώ το 19% νιώθει «πάρα πολύ» προστατευμένο. Αντίστοιχα, μόνο το 23% των μη μελών θεωρεί ότι έχουν «αρκετή» προστασία, με το 19% να δηλώνει «πάρα πολύ» προστασία και 32% μέτρια προστασία.

Τα αποτελέσματα ουσιαστικά δείχνουν ότι η συμμετοχή σε συντεχνίες παρέχει στους εργαζομένους όχι μόνο καλύτερες συνθήκες για τη βελτίωση των μισθών τους, αλλά και ισχυρότερη προστασία από απολύσεις, τουλάχιστον κατά την αντίληψη των ίδιων των εργαζομένων.