Μικρό ατύχημα είχε ο Ακύλας λίγες ώρες μετά την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό της Eurovision, με τον τραγουδιστή να υφίσταται θλάση στην πλάτη από τον ενθουσιασμό του.

Λίγες ώρες αφότου προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ο τραγουδιστής εξήγησε τι ακριβώς συνέβη. Όπως είπε, μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος ενθουσιάστηκε τόσο που άρχισε να χοροπηδάει και να χορεύει σε όλο τον χώρο που φιλοξενεί τη διοργάνωση. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί θλάση στην πλάτη.

«Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήμουν τόσο χαρούμενος, χοροπηδούσα, χόρευα και είχα ένα μικρό ατύχημα. Τραβήχτηκε ένας μυς στην πλάτη μου λίγο», ανέφερε χαρακτηριστικά σε εκδήλωση των Wiwibloggs.

Λόγω του τραυματισμού του ο Ακύλας αναγκάστηκε να ακυρώσει άλλες υποχρεώσεις. Την ίδια στιγμή όμως καθησύχασε τον κόσμο, τονίζοντας ότι δεν θα επηρεαστεί η εμφάνισή του στον τελικό. «Μην ανησυχείτε. Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Μην ανησυχείτε. Αλλά, ναι, σήμερα πονάω λίγο, όμως ήθελα πραγματικά να έρθω. Χρειάστηκε να ακυρώσω άλλα πράγματα για σήμερα γιατί πρέπει να προσέχω για τις επόμενες μέρες. Αλλά ήθελα πολύ να έρθω να σας δω», είπε και συμπλήρωσε απευθυνόμενος στο κοινό: «Ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξη».

protothema.gr