Συγκλονιστικά βίντεο από κάμερα στολής αστυνομικού έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Τενεσί, καταγράφοντας τη στιγμή που ο αστυνομικός Ρότζερς μπουκάρει σε φλεγόμενο διαμέρισμα και σώζει μία μητέρα με τα δύο παιδιά της που είχαν εγκλωβιστεί στις φλόγες. Το περιστατικό σημειώθηκε την 1η Μαΐου στην οδό Cranberry στο Χίξον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newschannel9, ο αστυνομικός Ρότζερς έσπευσε πρώτος στον σημείο της πυρκαγιάς και μόλις ενημερώθηκε από τους γείτονες ότι υπήρχαν εγκλωβισμένοι άνθρωποι στο σπίτι, χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά έσπασε την πόρτα με κλωτσιές και έτρεξε για να σώσει την τριμελή οικογένεια.

A Tennessee police officer is being hailed as a hero after rushing into a burning apartment building to rescue a mother and her two children. pic.twitter.com/VQhLgSHxsW May 13, 2026

Το βίντεο από την κάμερα που φορούσε στη στολή του ο αστυνομικός δείχνει τον Ρότζερς να προχωρά μέσα από τον καπνό και τις φλόγες, βγάζοντας τη μικρή Μάρλοου έξω και να την παραδίδει σε έναν άνδρα.

WATCH🚨: “That’s my whole world… That’s my daughter.”

Chattanooga hero Officer Eli Rogers didn’t think twice — he ran straight into a burning apartment to pull a mother and her two children to safety.



Ring video shows Rachel Blaylock screaming “There’s a fire!” as flames took… pic.twitter.com/Udb1V8B4yZ May 13, 2026

Συνεχίζω να σκέφτομαι, πώς θα κατέβαζα τα δύο παιδιά από τις σκάλες; Απλά την άρπαξε και ήταν πρόθυμος να επιστρέψει μέσα. Και εγώ προσπαθούσα να του πω ότι δεν ήταν κανείς άλλος εκεί, αλλά εκείνος επέστρεφε πάνω», δήλωσε η Μπλέιλοκ.

«Προσπάθησα να τον ευχαριστήσω εκείνο το βράδυ, αλλά εκείνος το απέφυγε, σαν να ήταν μια συνηθισμένη μέρα στη δουλειά», τόνισε.

«Θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί, αλλά δεν τον ένοιαζε»

Η γειτόνισσα Έμπονι Κοξ λέει ότι ετοιμαζόταν για ύπνο όταν άκουσε κραυγές από το διπλανό διαμέρισμα. Όταν βγήκε έξω, κοίταξε και είδε το σπίτι να φλέγεται. «Σκεφτόμουν, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, κάποιος να τους βγάλει έξω», λέει η Κοξ. Η ίδια παρακολουθούσε καθώς ο αστυνομικός μπήκε μέσα. «Ήταν απλά ένας γενναίος άνθρωπος που αντέδρασε έτσι. Θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί, αλλά δεν τον ένοιαζε. Απλά συνέχιζε να κλωτσάει την πόρτα».

«Ο Ρότζερς έδρασε αμέσως»

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση στο Facebook το Αστυνομικό Τμήμα Τσαττανούγκα: «Η αστυνομία δεν έχει εκπαιδευτεί στην κατάσβεση πυρκαγιών, αλλά οι αστυνομικοί ορκίζονται να υπηρετούν και να προστατεύουν. Και αυτό ακριβώς έκανε ο αστυνόμος Ρότζερς όταν έφτασε πρώτος στον τόπο ενός πρόσφατου συμβάντος πυρκαγιάς σε κατοικία, όπου οι φλόγες ήταν ορατές από την μπροστινή πόρτα.

Αφού οι γείτονες ενημέρωσαν τον αστυνόμο Ρότζερς ότι υπήρχαν ακόμα άνθρωποι μέσα, αυτός έδρασε αμέσως και έσωσε δύο παιδιά και τη μητέρα τους. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ευχαριστούμε τον αστυνόμο Ρότζερς για την ανδρεία και την αφοσίωσή του στην υπηρεσία της κοινότητάς μας. Το CPD είναι περήφανο που έχει υποδειγματικούς αστυνόμους όπως εσάς».

