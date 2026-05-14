Το πρώτο βραβείο στην Κατηγορία Α του Διεθνούς Διαγωνισμού Σύνθεσης για Ακορντεόν «Jaume Padrós 2026» απέσπασε ο Κύπριος συνθέτης Άντης Σκορδής, σε έναν διαγωνισμό που συγκέντρωσε 218 συνθέτες από 48 εθνικότητες.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Acord Edicions σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Mixtur, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Καταλανού συνθέτη Ζάουμε Παντρός Μοντοριόλ κι έχει στόχο την προώθηση νέων έργων για ακορντεόν και την ανάδειξη της μουσικής του κληρονομιάς.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η φετινή διοργάνωση χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο συμμετοχών, γεγονός που κατέστησε απαιτητική τη διαδικασία επιλογής. Την κριτική επιτροπή αποτέλεσαν οι Βίκτορ Εσταπέ, Ματέγια Ζενζέροβιτς και οι εκπρόσωποι του Φεστιβάλ Mixtur, Όλιβερ Ράποπορτ και Οριόλ Σαλαντρίγκες.

Μετά από τη διαδικασία αξιολόγησης, η επιτροπή επέλεξε τον Άντη Σκορδή ως νικητή της Κατηγορίας Α. Το βραβείο περιλαμβάνει ανάθεση νέας σύνθεσης, η οποία θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρώτη στο Φεστιβάλ Mixtur 2026 και στη συνέχεια θα εκδοθεί από την Acord Edicions.

Ο Άντης Σκορδής δραστηριοποιείται στον χώρο της σύγχρονης μουσικής κι έχει στο ενεργητικό του περισσότερα από 90 έργα, ανάμεσά τους όπερες, συμφωνικά έργα, μουσική δωματίου, έργα για γκάμελαν, καθώς και μουσική για θέατρο και χορό.

Έργα του έχουν παρουσιαστεί διεθνώς σε συναυλίες και φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής, ενώ έχει τιμηθεί με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, όπως τα βραβεία Buma Toonzetters, Berlin Opera Prize, Black Pencil Prize και Fedora Prize, καθώς και πρώτο βραβείο σύνθεσης για ορχήστρα από τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.