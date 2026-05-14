Παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και τον επηρεασμό της Κύπρου από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, η δυναμική της κυπριακής οικονομίας παραμένει ισχυρή. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, Ιανουάριος-Μάρτιος, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ επιταχύνθηκε, φτάνοντας στο 3%, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Τα στοιχεία αφορούν κατά κύριο λόγο επιδόσεις πριν από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν (ή στα πρώτα της στάδια) και τα ιρανικά αντίποινα, ωστόσο των αεροπορικών επιθέσεων είχε προηγηθεί μακρό διάσημα παγκόσμιας γεωπολιτικής έντασης, που επηρέασε τις οικονομίες παγκόσμια.

Η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2026 κινήθηκε πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η ανάπτυξη 3% που κατέγραψε η Κύπρος το πρώτο τρίμηνο του 2026 συγκρίνεται με ρυθμό 0,8% στην Ευρωζώνη και 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα στοιχεία θεωρούνται σημαντικά, καθώς στα τέλη Φεβρουαρίου είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των καυσίμων, την εμφάνιση των πρώτων πληθωριστικών πιέσεων, ενώ στην Κύπρο ο τουρισμός υπέστη μεγάλο πλήγμα, λόγω των ακυρώσεων που καταγράφηκαν στην τουριστική βιομηχανία.

Για το 2026 συνολικά, το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά τον ρυθμό ανάπτυξης στο 2,7%, επίδοση η οποία συγκρίνεται θετικά με την εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο

Για τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, η οικονομική δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας, έστω και με ηπιότερο ρυθμό σε τριμηνιαία βάση.

Η ανάπτυξη στηρίχθηκε στους τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, οι οποίες συνέχισαν να αποτελούν βασικούς πυλώνες της οικονομικής επέκτασης.

Σε ό,τι αφορά την πορεία του ΑΕΠ τα τελευταία τρίμηνα, το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε αύξηση 0,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 3,0% σε ετήσια βάση. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 η οικονομία είχε αναπτυχθεί κατά 1,2% σε τριμηνιαία βάση και κατά 4,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Αντίστοιχα, το τρίτο τρίμηνο του 2025 ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 0,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και στο 3,6% σε ετήσια βάση, ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η αύξηση ήταν 0,7% και 3,7% αντίστοιχα. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 1,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

ΠτΔ: Στην πρώτη γραμμή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σχολίασε πως τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, κατά την οποία ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανάπτυξης κινείται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα, η Κύπρος συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς που υπερβαίνουν σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα και τις θετικές της προοπτικές, ως αποτέλεσμα της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής, της συνέπειας και της δημοσιονομικής σταθερότητας.

«Η ανακοίνωση δεν αποτελεί απομονωμένο στατιστικό στοιχείο. Έρχεται να προστεθεί στις 30 θετικές αξιολογήσεις της κυπριακής οικονομίας από όλους τους μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, οι οποίες συνιστούν ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πορεία της χώρας μας», τονίζει.

Επίσης, αναφέρει πως τα αποτελέσματα στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ανάπτυξης, με μια οικονομία σταθερή, αξιόπιστη και ικανή να δημιουργεί προοπτική για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. «Μια προοπτική που μας επιτρέπει να επενδύουμε ουσιαστικά στην Υγεία, στην Παιδεία, στο Στεγαστικό, στο Κράτος Πρόνοιας», συμπληρώνει.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε πως «με συγκεκριμένο σχέδιο και στη βάση του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού, συνεχίζουμε να μετατρέπουμε την οικονομική σταθερότητα σε κοινωνική ασφάλεια, την ανάπτυξη σε νέες ευκαιρίες και τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας μας σε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και προοπτική».

Κεραυνός: Συνεχίζουμε με πειθαρχία

Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σχολίασε πως οι υψηλές επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας θα συμβάλουν στην ενθάρρυνση των παραγόντων της οικονομικής ζωής του τόπου, καλώντας τους να συνεχίσουν και να ενδυναμώσουν την οικονομική δραστηριότητα, με εξωστρέφεια, ενθουσιασμό και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Διαβεβαίωσε πως η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης θα συνεχιστεί με συνέπεια, υπευθυνότητα και πειθαρχία, δημιουργώντας ασφαλείς συνθήκες για επενδύσεις και για το επιχειρείν, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ευημερίας όλων των πολιτών.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει πως τα στοιχεία επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας. Παράλληλα, υποδεικνύει πως η διατήρηση μιας συνετής και πειθαρχημένης δημοσιονομικής πολιτικής θα συμβάλει ώστε η Κύπρος να συνεχίσει να καταγράφει μεσοπρόθεσμα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης πέραν του 3%.