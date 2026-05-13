Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της Κυπριακής οικονομίας για το 1ο τρίμηνο του 2026, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3.0%, μια επίδοση που περιλαμβάνει και τον κρίσιμο μήνα Μάρτιο. Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σε γραπτή δήλωση, επιβεβαίωσε ότι αυτή η θετική εξέλιξη καταδεικνύει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα της οικονομίας της Κύπρου, παρά τις αυξημένες αβεβαιότητες και τις πολεμικές συγκρούσεις που πλήττουν τη διεθνή σκηνή.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η κυπριακή οικονομία παρουσίασε μια ανάπτυξη σημαντικά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόσο της Ευρωζώνης όσο και της ΕΕ, τονίζοντας την επιτυχημένη πορεία της χώρας σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταραχών.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτής της εξέλιξης για το μέλλον της οικονομίας, ο κ. Κεραυνός κάλεσε όλους τους παράγοντες της οικονομικής ζωής της Κύπρου να συνεχίσουν με εξωστρέφεια και ενθουσιασμό, ενδυναμώνοντας την οικονομική δραστηριότητα και αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει την οικονομική πολιτική της με συνέπεια, υπευθυνότητα και πειθαρχία, προκειμένου να δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες για επενδύσεις και να ενισχυθεί το επιχειρείν στην Κύπρο.

Η τελική στόχευση της Κυβέρνησης, όπως επισήμανε ο Υπουργός, παραμένει η βελτίωση του επιπέδου ευημερίας όλων των πολιτών της Κύπρου, μέσω της ενίσχυσης της οικονομίας και της εξασφάλισης μιας βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας για το μέλλον.