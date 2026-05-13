Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής προχωρά στην ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, με τη θέσπιση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το Υφυπουργείο υπενθυμίζει στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής τιμολογίων προς το Δημόσιο, με στόχο την επιτάχυνση των πληρωμών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Από τώρα και στο εξής, η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα είναι υποχρεωτική για όλους τους νέους διαγωνισμούς που αφορούν συστήματα πληροφορικής, μηχανογραφικό εξοπλισμό και υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίοι προκηρύσσονται από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και τη Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Επικοινωνιών του Υφυπουργείου.

Η μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν αποτελεί απλώς μια κανονιστική συμμόρφωση, αλλά και ένα εργαλείο που αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη για τον επιχειρηματικό κόσμο. Σύμφωνα με τις νέες διαδικασίες, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα τυγχάνουν προτεραιότητας και θα εξοφλούνται εντός 20 ημερών από την παραλαβή ή αποδοχή τους. Αυτό αναμένεται να μειώσει τις καθυστερήσεις και να προσφέρει πιο άμεση ρευστότητα στις επιχειρήσεις.

Οι νέες διαδικασίες θα συμβάλλουν και στη μείωση της γραφειοκρατίας, με την κατάργηση έντυπων διαδικασιών και την αυτοματοποίηση των ροών πληρωμών, μειώνοντας τα λάθη και εξοικονομώντας πόρους. Παράλληλα, η διαφάνεια και η ασφάλεια των διαδικασιών αυξάνονται, καθώς η ψηφιακή αρχειοθέτηση των τιμολογίων επιτρέπει πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό αποστολών.

Επιπλέον, το Υφυπουργείο αναφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποδοχής τιμολογίων μέσω του υφιστάμενου PEPPOL Access Point της Κεντρικής Κυβέρνησης, διευκολύνοντας περαιτέρω τη διαδικασία υποβολής τιμολογίων για τις επιχειρήσεις.

Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, που στοχεύει στη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης.

Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το Δημόσιο και οι επιχειρήσεις αναμένεται να αποκομίσουν ουσιαστικά οφέλη, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας πιο σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας.

Τι κερδίζουμε από αυτό