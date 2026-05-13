Το Σχέδιο Πισσαρίδης 2 προωθεί μια σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων για την ελληνική οικονομία με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων και τη βελτίωση της παραγωγικότητας της χώρας, με ορίζοντα το 2030 και το 2034. Στο κέντρο αυτών των μεταρρυθμίσεων βρίσκονται η αύξηση του κατώτατου μισθού και η αναβάθμιση της εθνικής σύνταξης, με το πρώτο βήμα να περιλαμβάνει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.200 ευρώ και την εθνική σύνταξη στα 500 ευρώ έως το 2030.

Το σχέδιο μεταρρυθμίσεων προτείνει τρία βασικά σενάρια για την αύξηση της εθνικής σύνταξης και του κατώτατου μισθού μέχρι το 2030:

Εθνική σύνταξη:

Το συντηρητικό σενάριο προβλέπει αύξηση 2% ετησίως, φτάνοντας τα 480 ευρώ έως το 2030 και 520 ευρώ έως το 2034.

Το ρεαλιστικό σενάριο προβλέπει αύξηση 2,5% ετησίως, με την εθνική σύνταξη να φτάνει τα 500 ευρώ έως το 2030 και 550 ευρώ έως το 2034.

Το επιταχυνόμενο σενάριο προβλέπει αύξηση 3% ετησίως, με την εθνική σύνταξη να φτάνει τα 505 ευρώ έως το 2030 και τα 570-580 ευρώ έως το 2034.

Κατώτατος μισθός:

Το συντηρητικό σενάριο προγραμματίζει αύξηση 40 ευρώ ετησίως, με τον κατώτατο μισθό να φτάνει τα 1.060 ευρώ έως το 2030 και 1.200 ευρώ έως το 2034.

Το ρεαλιστικό σενάριο προβλέπει αύξηση 50-60 ευρώ ετησίως, με τον κατώτατο μισθό να φτάνει τα 1.120 ευρώ έως το 2030 και 1.350 ευρώ έως το 2034.

Το επιθετικό σενάριο προγραμματίζει αύξηση 60-70 ευρώ ετησίως, με τον κατώτατο μισθό να φτάνει τα 1.200 ευρώ έως το 2030 και 1.400-1.500 ευρώ έως το 2034.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αναφέρθηκε επίσης στην “Έκθεση Πισσαρίδη 2”, η οποία θα περιλαμβάνει προτάσεις για την ανάπτυξη και την διάχυση του πλούτου σε όλα τα κοινωνικά στρώματα της Ελλάδας, με στόχο τη συνέχιση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης που ξεκίνησαν μετά το 2020.

Η κυβέρνηση εξετάζει και εναλλακτικά σενάρια για τις αυξήσεις στις συντάξεις, τα οποία θα μπορούσαν να φτάσουν τα 600 ευρώ για την εθνική σύνταξη έως το 2034, εάν η οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα ή αν ληφθούν πολιτικές για την ενίσχυση των συνταξιούχων.

