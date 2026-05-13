Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν τη θέσπιση φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών, τα οποία προέκυψαν από τις αυξήσεις των τιμών ενέργειας που ακολούθησαν την έκρηξη του πολέμου στο Ιράν. Στη διάρκεια των συζητήσεων, ο Έλληνας υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, δήλωσε ότι η ΕΕ εξετάζει τα πιθανά μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για να αντιμετωπιστούν τα υπερκέρδη που δημιουργήθηκαν από τις αυξήσεις των τιμών λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων.

Η υπουργός Ενέργειας της Ισπανίας, Σάρα Άγκεσεν, δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι πέντε χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, υποστηρίζουν την επιβολή ενός τέτοιου φόρου. Η πρόταση αυτή έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην ΕΕ, καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν τρόπους για να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, χωρίς να βλάψουν περαιτέρω την οικονομία.

Η απόφαση για το ζήτημα αναμένεται να ληφθεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στη Λευκωσία.