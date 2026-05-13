Έντονες ανησυχίες για την αύξηση του αριθμού των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων κατοικιών και άλλων καταλυμάτων (airbnb και άλλες πλατφόρμες) εξέφρασε χθες από τη Λευκωσία ο Επίτροπος Στέγασης (και Ενέργειας) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νταν Γιόρκενσεν. Προανήγγειλε, δε, μέτρα για περιορισμό της δέσμευσης κατοικιών και διαμερισμάτων για τις ανάγκες βραχυχρόνιας μίσθωσης από επισκέπτες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το στεγαστικό πρόβλημα για τους μόνιμους κατοίκους είναι οξύ.

Μιλώντας κατά την Άτυπη Υπουργική Συνάντηση για τη Στέγαση, στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο κ. Γιόργκενσεν είπε ότι ο αριθμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει σχεδόν διπλασιαστεί μεταξύ 2018 και 2024 και ότι σε ορισμένες γειτονιές και τουριστικά σημεία το μερίδιο των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων αντιπροσωπεύει έως και 20% του αποθέματος κατοικιών.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Επίτροπος εξήγησε πως θα προωθηθούν το επόμενο διάστημα η κινητοποίηση κεφαλαίων για επενδύσεις στην στέγαση, η απλοποίηση της έκδοσης οικοδομικών αδειών, αλλά και ο περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων από τον αυξανόμενο αριθμό βραχυπρόθεσμων μισθώσεων.

Κατά τον κ. Γιόργκενσεν, πρέπει να αξιοποιηθεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη ένα ευρύτερο σύνολο εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διασφαλίσουν ότι οι κανονικοί άνθρωποι, με κανονικές θέσεις εργασίας, μπορούν πραγματικά να ζουν εκεί που ζουν και εργάζονται».

Αναφέρθηκε, επίσης, στην αύξηση των τιμών των κατοικιών κατά πάνω από 60% από το 2013, ενώ τα μέσα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά περίπου 20%, ως μια άλλη πτυχή της στεγαστικής κρίσης στην ΕΕ. Για τις πρωτοβουλίες προσέλκυσης περισσότερων επενδύσεων σε οικονομικά προσιτή στέγαση, ο κ. Γιόργκενσεν δήλωσε ότι μια «πανευρωπαϊκή επενδυτική πλατφόρμα θα επιτρέψει σε διαφορετικούς παράγοντες της αγοράς να συνεργαστούν και να κινητοποιήσουν χρηματοδότηση».

Φέτος θα κινητοποιηθούν επιπλέον 10 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν δεσμευτεί να κινητοποιήσουν 375 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029.

Μίλησε επίσης για την πτυχή των κρατικών ενισχύσεων, λέγοντας ότι «οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ήταν αρκετά άκαμπτοι και τους αλλάξαμε, ώστε να είναι δυνατό για τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη στέγαση με την ευρύτερη έννοια». Και πρόσθεσε: «Στην Ευρώπη θέλουμε μια πολιτική στέγασης που να θέτει τους ανθρώπους πάνω από το κέρδος, την κοινωνική ένταξη και την ευημερία πάνω από το κέρδος».

Από πλευράς του, ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου τόνισε την επείγουσα ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών και διαμερισμάτων. Απέδωσε τη μείωση των επενδύσεων σε κατοικίες σε όλη την Ευρώπη στην αύξηση του κόστους κατασκευής, τα υψηλά επιτόκια και την οικονομική αβεβαιότητα και πρόσθεσε ότι «η αντιμετώπιση αυτών των ανισορροπιών απαιτεί στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις, ισχυρότερα κίνητρα και στενότερη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα».