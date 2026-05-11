Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης κ. Dan Jorgesen.

Καλωσορίζοντας τον Επίτροπο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στα προγράμματα της ΕΕ για το στεγαστικό, ενώ αναφερόμενος στον τομέα της Ενέργειας επεσήμανε ότι αποτελεί θέμα ύψιστης προτεραιότητας για την ΕΕ.

Από την πλευρά του ο Επίτροπος επεσήμανε την εκτίμηση του για τη δουλειά της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη είναι στο μέσο μιας στεγαστικής κρίσης και εξήρε το έργο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ και της Κύπρου στον τομέα αυτό, σημειώνοντας ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να γίνουν περισσότερα.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της Ενέργειας, ο Επίτροπος αναφέρθηκε στην αύξηση των τιμών, σημειώνοντας πως γίνονται προσπάθειες για αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.