Κατάσχεση εκατοντάδων συσκευασιών με σακουλάκια νικοτίνης πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτερο στην Πάφο μετά από συντονισμένη επιχείρηση.

Στις 13/7/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων συμμετείχαν σε συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ Πάφου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Σταθμού Πάφου, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων, σε περίπτερο στην Κάτω Πάφο.

Κατά τον έλεγχο του υποστατικού εντοπίστηκαν 377 συσκευασίες σακουλιών νικοτίνης διαφόρων εμπορικών σημάτων, για τις οποίες δεν είχε εξασφαλιστεί οποιαδήποτε άδεια εισαγωγής ή και διάθεσης προς πώληση στην κυπριακή αγορά. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο ιδιοκτήτης δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια εμπορίας ή πώλησης νόμιμων βιομηχανικών καπνικών προϊόντων που διέθετε προς πώληση στο υποστατικό του.

Ο ιδιοκτήτης του υποστατικού συνελήφθη για αυτόφωρα τελωνειακά αδικήματα, ενώ οι πιο πάνω ποσότητες με τα σακουλάκια νικοτίνης κατασχέθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση των ανακρίσεων έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €3.100. Παράλληλα, συναίνεσε γραπτώς στην εγκατάλειψη των κατασχεθέντων προϊόντων, τα οποία θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.