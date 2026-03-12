Τέρμα στην ανεξέλεγκτη πώληση και χρήση συσκευασμένης νικοτίνης σε σακουλάκια επιχειρεί να βάλει η Βουλή με την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας να έχει εξασφαλίσει σήμερα τη σύμφωνο γνώμη όλων των εμπλεκομένων μεταξύ των οποίων και οι νόμιμοι εισαγωγείς και διανομείς των προϊόντων αυτών.

Η σχετική πρόταση νόμου συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής με στόχο να τροποποιηθεί ο περί προστασίας της υγείας, έλεγχος του καπνίσματος νόμος και να ενταχθούν σε αυτόν πρόνοιες που εντάσσουν τα σακουλάκια νικοτίνης στα ελεγχόμενα καπνικά προϊόντα.

Σακουλάκι νικοτίνης, σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση, θεωρείται «το βιομηχανοποιημένο προϊόν το οποίο δεν περιέχει καπνό, προορίζεται για λήψη από το στόμα, χωρίς εισπνοή και χωρίς διαδικασία θέρμανσης ή καύσης και το οποίο περιέχει υπόστρωμα νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών σε στερεή μορφή, εξαιρουμένων των προϊόντων που προορίζονται για ιατρική και φαρμακευτική χρήση».

Αυστηρούς κανονισμούς, περίληψη προειδοποιήσεων και ενδείξεων στις συσκευασίες και συσκευασίες που δεν μπορούν να ανοιχθούν εύκολα από παιδιά, ζήτησαν οι εκπρόσωποι των εμπλεκομένων φορέων καθώς και οι εκπρόσωπων των εισαγωγέων και των περιπτεριούχων που συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

Η συμφωνία όλων επί της πρότασης νόμου, οδήγησε σε αυτόματη κατ΄άρθρον συζήτηση της προτεινόμενης τροποποίησης με την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας να θεωρεί δεδομένη την ψήφιση της σε νόμο πριν το τέλος Μαρτίου.