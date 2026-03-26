Τέρμα στην ανεξέλεγκτη πώληση και χρήση συσκευασμένης νικοτίνης σε σακουλάκια έθεσε η Βουλή ψηφίζοντας νόμο με τον οποίο ρυθμίζεται ο τρόπος διάθεσης τους στην κυπριακή αγορά.

Σακουλάκι νικοτίνης, σύμφωνα με το νέο νόμο, θεωρείται «το βιομηχανοποιημένο προϊόν το οποίο δεν περιέχει καπνό, προορίζεται για λήψη από το στόμα, χωρίς εισπνοή και χωρίς διαδικασία θέρμανσης ή καύσης και το οποίο περιέχει υπόστρωμα νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών σε στερεή μορφή, εξαιρουμένων των προϊόντων που προορίζονται για ιατρική και φαρμακευτική χρήση».

Με το νέο νόμο, ανοίγει και ο δρόμος για την φορολόγηση των προϊόντων αυτών τα οποία σήμερα κυκλοφορούν στην αγορά χωρίς να διέπεται η πώληση τους από καμία νομοθεσία.

Της ψήφισης του νόμου θα ακολουθήσει η ετοιμασία Κανονισμών από το υπουργείο Υγείας ώστε να τίθενται αυστηροί κανονισμοί και προϋποθέσεις εισαγωγής και διάθεσης των συγκεκριμένων προϊοντων.

Η Ολομέλεια ψήφισε σε νόμο πρόταση που είχε κατατεθεί από τον βουλευτή Χρύση Παντελίδη.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση νόμου σε επίπεδο κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας χαιρετίστηκε και στηρίχθηκε από όλα τα κόμματα.