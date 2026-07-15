Περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι του κυπριακού οικοσυστήματος έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας συμμετείχαν στο The BASH 2026, τη μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση δικτύωσης που διοργανώνει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου, φέρνοντας στον ίδιο χώρο νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, ερευνητές, ακαδημαϊκούς, επενδυτές, εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης, οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων και φορείς χάραξης πολιτικής.

Με σύνθημα «Let’s Cheers to Innovation Together!», το The BASH 2026 επικεντρώθηκε στη δημιουργία νέων επαφών, στην ανταλλαγή απόψεων και στη διερεύνηση συνεργασιών μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα.

Έμφαση στη συνεργασία του οικοσυστήματος

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙδΕΚ και Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία, Δημήτρης Σκουρίδης, ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, Θεόδωρος Λουκαΐδης, και, εκ μέρους του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ο Κωνσταντίνος Κλεοβούλου.

Στις παρεμβάσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών οργανισμών, των επενδυτών και των επιχειρήσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Ο κ. Σκουρίδης ανέφερε:

«Το οικοσύστημα της κυπριακής καινοτομίας μεγαλώνει, ωριμάζει και φέρνει συνεχώς νέες επιτυχίες. Αυτό δεν συμβαίνει τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ σήμερα. Ως Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, αλλά και εγώ προσωπικά ως Επικεφαλής Επιστήμονας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να εξασφαλίζουμε τους απαραίτητους πόρους και τις κατάλληλες συνθήκες για να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο το οικοσύστημα. Το The BASH είναι η απόδειξη ότι όταν η κοινότητα συναντιέται, δημιουργούνται νέες ιδέες, νέες συνεργασίες και οι επόμενες ιστορίες επιτυχίας της Κύπρου.»

Στην 39η θέση παγκοσμίως η Κύπρος

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ επισήμανε ότι το κυπριακό οικοσύστημα κατατάσσεται πλέον στην 39η θέση παγκοσμίως στον δείκτη Startup Ecosystem Index της StartupBlink.

Ο κ. Λουκαΐδης δήλωσε:

«Σήμερα έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο οικοσύστημα που κατατάσσεται 39ο παγκοσμίως στο StartupBlink Startup Ecosystem Index. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνουμε μαζί, τα startups και οι επιχειρήσεις, οι επενδυτές, τα incubators και accelerators, τα γραφεία μεταφοράς γνώσης, τα Πανεπιστήμια μας, οι αρμόδιοι φορείς του δημοσίου και το ΙδΕΚ που διαρκώς εξελίσσεται για να σας υποστηρίζει να πετύχουμε ακόμη περισσότερα μαζί. Σας ευχαριστούμε που είστε απόψε εδώ μαζί μας στο “The Bash” το οποίο έχει εξελιχθεί σε θεσμό που δίνει ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης νέων ιδεών και συνεργασιών.»

Από την πλευρά του, ο κ. Κλεοβούλου σημείωσε:

«Η Κύπρος διαθέτει σήμερα ένα δυναμικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, το οποίο συνεχίζει να αναπτύσσεται και να δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Ως Πολιτεία, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συνεργασία και συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος.»

Θεσμός για την κυπριακή καινοτομία

Πέρα από τη δικτύωση, η διοργάνωση ανέδειξε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Κύπρος στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και τη σημασία της διασύνδεσης μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και κρατικών φορέων.

Σύμφωνα με το ΙδΕΚ, η αυξημένη συμμετοχή επιβεβαιώνει ότι το The BASH έχει καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός δικτύωσης, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέες συνέργειες, επιχειρηματικές συνεργασίες και πρωτοβουλίες με πρακτικό αντίκτυπο.

Το The BASH 2026 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Innovation Factory του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και των δραστηριοτήτων του Enterprise Europe Network Cyprus.