Ομάδα 26 εργαζομένων της Meta προσέφυγε κατά της εταιρείας, καταγγέλλοντας ότι εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και αλγοριθμικές αξιολογήσεις χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή προσωπικού προς απόλυση, επηρεάζοντας δυσανάλογα άτομα που βρίσκονταν σε άδεια μητρότητας, πατρότητας, οικογενειακής φροντίδας ή για λόγους υγείας.

Η Meta απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις για την αναδιοργάνωση του προσωπικού λαμβάνονται από ανθρώπους και όχι από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η αγωγή κατατέθηκε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας. Οι ενάγοντες συγκαταλέγονται στους περίπου 8.000 εργαζομένους, οι απολύσεις των οποίων είχαν ανακοινωθεί από τη Meta τον Μάιο, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 10% του προσωπικού της εταιρείας.

Καταγγελίες για αλγοριθμική αξιολόγηση

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην αγωγή, η εταιρεία χρησιμοποίησε εσωτερικά εργαλεία AI, στοιχεία δραστηριότητας και πληκτρολογήσεων, πίνακες χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης και αλγοριθμικά υποβοηθούμενες αξιολογήσεις απόδοσης, προκειμένου να αποφασίσει ποιοι εργαζόμενοι θα περιλαμβάνονταν στις απολύσεις.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι τα συστήματα αυτά δεν μπορούσαν να αξιολογήσουν δίκαια όσους απουσίαζαν με προστατευόμενη άδεια ή παρουσίαζαν μειωμένη δραστηριότητα εξαιτίας προβλημάτων υγείας ή αναπηρίας.

Κατά τους ενάγοντες, η Meta δεν προχώρησε στις εξατομικευμένες αξιολογήσεις που προβλέπει η νομοθεσία και δεν συνυπολόγισε επαρκώς τις περιόδους κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι απουσίαζαν νόμιμα από την εργασία τους.

Άδειες μητρότητας και υγείας

Και οι 26 εργαζόμενοι είχαν λάβει άδεια για λόγους υγείας ή οικογενειακών υποχρεώσεων, ενώ είχαν ζητήσει ή εξασφαλίσει προσαρμογές λόγω αναπηρίας, σύμφωνα με την αγωγή.

Περίπου οι μισοί είχαν λάβει άδεια μητρότητας, πατρότητας ή φροντίδας συγγενών. Μεταξύ των εναγόντων βρίσκονται οκτώ γυναίκες που είχαν λάβει άδεια εγκυμοσύνης ή μητρότητας, τέσσερις άνδρες σε γονική άδεια και μία εργαζόμενη που είχε απουσιάσει για τη φροντίδα συγγενούς και ακολούθως με άδεια πένθους.

Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενος με σοβαρό πρόβλημα υγείας και αναπηρία καταγγέλλει ότι προϊστάμενός του τον αποθάρρυνε από το να χρησιμοποιήσει εγκεκριμένη ιατρική άδεια, προειδοποιώντας τον ότι αυτό ενδέχεται να αυξήσει τις πιθανότητες να συμπεριληφθεί στις απολύσεις.

Οι 26 ενάγοντες έχουν ενημερωθεί ότι απολύονται, παραμένουν όμως μέχρι στιγμής εργαζόμενοι της Meta, καθώς οι αποχωρήσεις τους έχουν προγραμματιστεί να αρχίσουν στις 22 Ιουλίου 2026.

Η απάντηση της Meta

Η Meta ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί δεν έχουν πραγματική βάση και απέρριψε ότι συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης αποφάσισαν ποιοι εργαζόμενοι θα απολυθούν.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις για τη διαχείριση του προσωπικού και τις αναδιαρθρώσεις λαμβάνονται από ανθρώπους, χωρίς να αναθέτει την τελική επιλογή σε αλγοριθμικά συστήματα.

Οι εργαζόμενοι, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι η διαδικασία παραβίασε ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νόμους περί προστασίας της απασχόλησης και διακρίσεων.

Η αγωγή στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στη νομική αρχή του «δυσανάλογου αντίκτυπου», σύμφωνα με την οποία μια φαινομενικά ουδέτερη εργασιακή πρακτική μπορεί να κριθεί παράνομη εάν πλήττει δυσανάλογα μια προστατευόμενη κατηγορία εργαζομένων χωρίς επαρκή επαγγελματική αιτιολόγηση.

Ζητούν προσωρινή αναστολή των απολύσεων

Οι δικηγόροι των εργαζομένων ζητούν να παραμείνουν προσωρινά στις θέσεις τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαιτησίας.

Υποστηρίζουν ότι η άμεση αποχώρησή τους θα μπορούσε να προκαλέσει μη αναστρέψιμες συνέπειες, όπως απώλεια ασφαλιστικής κάλυψης κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης ή ιατρικής θεραπείας, απώλεια δικαιωμάτων άδειας και μη κατοχυρωμένων μετοχικών παροχών.

Επικαλούνται επίσης πιθανές επιπτώσεις στο μεταναστευτικό καθεστώς εργαζομένων των οποίων η νόμιμη παραμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες συνδέεται με την απασχόλησή τους.

Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να εξετάσει κατά πόσο η Meta χρησιμοποίησε πράγματι αλγοριθμικά εργαλεία στη διαδικασία επιλογής του προσωπικού και εάν αυτά επηρέασαν δυσανάλογα εργαζομένους που καλύπτονταν από ειδική νομική προστασία.

newmoney.gr