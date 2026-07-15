Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 14:15 σε μπλοκ διαμερισμάτων στον Πρωταρά, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανταποκρίνεται με τρία πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, μετά την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων διαπιστώθηκε ότι η φωτιά επηρέαζε δύο διαμερίσματα στη λεωφόρο Πρωταρά, ένα στο ισόγειο και ένα στον πρώτο όροφο. Τα μέλη της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, κάνοντας χρήση αναπνευστικών συσκευών και εγκατάστασης σωλήνων νερού.

Με την άφιξή τους στη σκηνή, οι πυροσβέστες απομάκρυναν άτομο με κινητικά προβλήματα από απέναντι διαμέρισμα, το οποίο είχε επηρεαστεί από τους καπνούς.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, το συγκρότημα εκκενώθηκε έγκαιρα χωρίς να κινδυνεύσει οποιοδήποτε πρόσωπο. Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δύο διαμερίσματα και μικρότερες ζημιές σε άλλα τέσσερα διαμερίσματα.

Από τις πρώτες εξετάσεις η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από τη βεράντα διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο του συγκροτήματος. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα. Οι εξετάσεις συνεχίζονται.