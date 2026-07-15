Κατά την περίοδο 30 Ιουνίου – 1 Ιουλίου, το Τμήμα Δασών πραγματοποίησε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προσωπικού της Εθνικής Φρουράς στην ορθολογική χρήση των προωθητών γαιών για σκοπούς πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς ενημερώθηκε για τις βασικές αρχές της καταστολής δασικών πυρκαγιών, τις τεχνικές και τις ασφαλείς πρακτικές χρήσης προωθητών γαιών, τόσο για την εκτέλεση προληπτικών έργων πυροπροστασίας όσο και για τη χρήση τους κατά τις επιχειρήσεις καταστολής δασικών πυρκαγιών.

Η δράση αυτή επιβεβαιώνει τη σημασία της στενής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ του Τμήματος Δασών, της Εθνικής Φρουράς και των υπόλοιπων συναρμόδιων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών, με στόχο την προστασία των δασών, της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος.