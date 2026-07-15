Συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού, μιας από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου.

Η μεγάλη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, ενώ νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. Το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της και νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην καρδιολογική και στην πνευμονολογική κλινική του Νοσοκομείου Αττικόν.

Δύο γάμοι και μια ελεύθερη ζωή

Η Μάρω Κοντού «έφυγε» πλήρης ημερών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καριέρα, με χρυσές ταινίες αλλά και θεατρικές επιτυχίες.

Κάτω από το σανίδι και πίσω από τις κάμερες ήταν μια γυναίκα δυναμική, ανεξάρτητη και «λίγο αγοροκόριτσο», όπως είχε δηλώσει η ίδια.

Έκανε δύο γάμους -έναν στα 25 και έναν στα 45-, αλλά δεν απέκτησε ποτέ παιδιά.

Ο μεγάλος έρωτας και ο γάμος με τον Αριστείδη Καρύδη-Φουκς

Το 1960, στα 25 της, παντρεύτηκε τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς -ή απλώς Ντίντη-, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει ως τον μεγάλο έρωτα και τη μεγάλη αγάπη της ζωής της. Για αυτόν, μάλιστα, χάλασε έναν αρραβώνα από συνοικέσιο που είχε κανονίσει η μαμά της με έναν εφοπλιστή.

Παρότι αργότερα, το 1962, χώρισαν, διατήρησαν στενή σχέση και αμοιβαία εκτίμηση μέχρι το τέλος της ζωής του.

«Πιστεύω ότι ο πιο δυνατός μου έρωτας, που με πόνεσε κιόλας, ήταν με τον Αριστείδη Καρύδη-Φουκς» είχε δηλώσει η ηθοποιός σε συνέντευξή της.

Για τη γνωριμία της με τον Ελληνογερμανό κινηματογραφιστή και μοντέρ Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είναι μια ολόκληρη ιστορία, σχεδόν μυθιστορηματική. Είχαμε σχέση πέντε χρόνια».

Η γνωριμία και ο δρόμος προς τον γάμο ήταν επεισοδιακή. Στο τελευταίο γύρισμα μιας ταινίας γινόταν ένα τραπέζι από την παραγωγή και η Μάρω Κοντού με τον Καρύδη κάθονταν απέναντι και πετούσαν ο ένας στον άλλον σποράκια από πεπόνι.

«Κάποια στιγμή έρχεται στο αυτί μου και μου λέει “εγώ με αρραβωνιασμένες δεν φλερτάρω”. Και, όπως δεν τον ήθελα καθόλου αυτόν που είχα αρραβωνιαστεί, κάνω έτσι εγώ, πετάω τη βέρα, δίπλα η θάλασσα, και λέω “τώρα δεν είμαι”. Αυτό ήταν!» είχε περιγράψει, χαρακτηριστικά, η αγαπημένη ηθοποιός.

Η Μάρω Κοντού παντρεύτηκε τον Ντίντη με σύνολο από σχέδιο του Dior που είχε αντιγράψει σε μοδίστρα στην Αθήνα, και με κουμπάρο τον αγαπημένο τους φίλο και κορυφαίο συγγραφέα ελληνικών αστυνομικών μυθιστορημάτων Γιάννη Μαρή, συνεργάτη στις ταινίες «Έγκλημα στα παρασκήνια» και «Έγκλημα στο Κολωνάκι».

Ο γάμος της Κοντού με τον Ντίντη

H ίδια η Μάρω Κοντού σε συνέντευξή της είχε περιγράψει τη γνωριμία της και τον γάμο της με τον Ντίντη ως εξής:

Είχατε αρκετά χρόνια σχέση πριν παντρευτείτε. Πώς προέκυψε ο γάμος σας;

Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία, σχεδόν μυθιστορηματική. Είχαμε σχέση πέντε χρόνια. Όταν βγήκα στο θέατρο, κατευθείαν πρωταγωνίστρια δίπλα στον Δημήτρη Χορν, με το έργο «Ρομανσέρο», Οκτώβριο του 1959, ήρθαν διάφοροι γαμπροί. Όπως λένε όλοι κι όπως βλέπω και φωτογραφίες, ήμουν μια κουκλάρα. Άρχισα, λοιπόν, να παίρνω ανθοδέσμες, επώνυμες κι ανώνυμες, στο θέατρο. Μέγας θαυμαστής και πολύ φίλος μου ήταν ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης, ο παραγωγός ταινιών, ο επονομαζόμενος «πρίγκιπας» του ελληνικού σινεμά. Ο Κλέαρχος είχε πει ξεκάθαρα στον Ντίντη ότι, αν χωρίζαμε, εκείνος θα με πολιορκούσε ερωτικά. Εγώ τον έβλεπα μόνο σαν φίλο και ποτέ δεν υπήρξε κάτι μεταξύ μας. Μετά από έναν καβγά που είχα με τον Φουκς, πήγα με τον Κλέαρχο στην «Αθηναία» για φαγητό. Κούκλοι και οι δύο, σηκωθήκαμε να χορέψουμε και ξαφνικά μπαίνει μέσα ο Ντίντης. Μας βλέπει, μας δείχνει ότι μας είδε και φεύγει.

Ποια ήταν η αντίδρασή σου;

Έπαθα πανικό. Φεύγουμε με τον Κονιτσιώτη, με πηγαίνει στο σπίτι και μέσα στο ασανσέρ με περίμενε ο Ντίντης. Η κατάληξη ήταν να πάμε και οι τρεις στο σπίτι του Κλέαρχου να μιλήσουμε. «Μου είπε η Μάρω ότι τσακωθήκατε, σ’ το είχα δηλώσει, στην πρώτη στραβή που θα γίνει, εγώ θα είμαι για τη Μάρω» είπε εκείνος στον Ντίντη, κι αυτός θύμωσε και έφυγε. Τις επόμενες μέρες εγώ κρατούσα τον θυμό μου, δεν σήκωνα τηλέφωνα, δεν είχα επαφή με τον Ντίντη. Πλησίαζε Πρωτοχρονιά. Μου στέλνει ένα δώρο -ένα ζευγαράκι σε ένα παγκάκι με ένα φαναράκι- και ένα γράμμα (μπλε φάκελος, μπλε κόλλα) που έλεγε: «Αν τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου 1960 δεν έρθεις να μιλήσουμε, δεν θα με βρει η ζωή». Ήταν και σεναριογράφος!

Πήγες στο κάλεσμα;

Παραμονή Πρωτοχρονιάς μάς καλεί ο Χορν, τη Βέρα Ζαβιτσιάνου και εμένα στο σπίτι του για ρεβεγιόν και μας κάνει δώρο από ένα υπέροχο φόρεμα Ντίμης Κρίτσας. Μπαίνει ο νέος χρόνος, σβήνουν τα φώτα, κι όταν ανάβουν, ένας άγνωστος κύριος που ήταν απέναντί μου μου εύχεται «χρόνια πολλά» και μου λέει: «Μα τι κάθεστε; Τρέξτε λοιπόν!». Με πιάνει παγωμάρα, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Λέω στον Χορν όλη την αλήθεια, μου λέει «Κάνε ό,τι θες, πουλάκι μου» και φεύγω. Τρέχω με τα πόδια στην πολυκατοικία, ανοιχτή η κάτω πόρτα, στερεωμένη με το χαλάκι. Πάω επάνω, ανοιχτή η πόρτα του διαμερίσματος, στερεωμένη με το χαλάκι. Τόσο καλά με ήξερε! Μπαίνω μέσα, είχε δύο κεριά αναμμένα, είχε ρίξει ένα άδειο μπουκάλι και ένα άδειο κουτί από χάπια στο πάτωμα και ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Σηκώνεται, με αγκαλιάζει και μου λέει: «Πάμε στο Πικέρμι, στον Αρία το κέντρο, να κάνουμε Πρωτοχρονιά; Τα έφαγα όλα αυτά, λουκούμι!». Τότε μου έκανε την πρόταση γάμου, 1η Ιανουαρίου του 1960, και σε δέκα μέρες παντρευτήκαμε.

Ήταν ευτυχισμένη στιγμή ο γάμος;

Περίεργη στιγμή. Με φόβισε και λίγο, μου άρεσε κιόλας. Δεν το είχαμε σαν όνειρο να παντρευτούμε κανένας από τους δυο μας. Συνήθως οι γυναίκες σκαλίζουν εντέχνως το θέμα του γάμου. Αφού μου το πρότεινε, εκ των υστέρων σκέφτηκα το «γιατί». Ένιωσε απειλή από τον Κονιτσιώτη και τους επίδοξους γαμπρούς και ήθελε να με έχει… σίγουρη.

Ήταν ξαφνικό, δεν έβαλες καν νυφικό.

Έβαλα ένα ρούχο του Dior, που το είχα αντιγράψει σε μοδίστρα, και δύο στοιχεία από νυφικό, τούλι στο κεφάλι και γάντια. Ήμασταν λίγο ανατρεπτικοί γενικώς. Κουμπάρος μας ήταν ο Γιάννης Μαρής, μας το ζήτησε μόνος του. Τότε γυρίζαμε τις ταινίες «Έγκλημα στο Κολωνάκι» και «Έγκλημα στα Παρασκήνια», είχαμε γίνει φίλοι και γίναμε και κουμπάροι.

Το «τρίτο πρόσωπο» στη σχέση που οδήγησε στο διαζύγιο – Η Αλίκη Βουγιουκλάκη

Ο γάμος, όμως, δεν κράτησε παρά δύο χρόνια. Τα πηγαδάκια της εποχής έκαναν λόγο για εξωσυζυγική σχέση του Ντίντη με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την οποία γνώρισε σε γυρίσματα ταινίας όταν η σχέση του με τη Μάρω Κοντού βρισκόταν ήδη σε κρίση.

Όταν ο Βασίλης Μπουζιώτης την είχε ρωτήσει πριν από χρόνια για τη «Real News», η Μάρω Κοντού είχε απαντήσει:

«Είχαμε παίξει μαζί στη “Σωφερίνα”. Μια χαρά σχέση είχαμε. Ξέρω τι θα ρωτήσετε! Γι’ αυτό που συζητιέται τόσο έντονα πως μου πήρε τον άντρα. Αυτά, αγαπητέ μου, είναι σαχλαμάρες. Για να μπει ένα τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση, πάει να πει πως υπάρχει μια χαραμάδα για να εισβάλει… Πάει να πει πως κάτι έχει τελειώσει και δίνεται η ευκαιρία να μπει στη μέση ένας τρίτος ή μια τρίτη. Κάναμε παρέα με την Αλίκη και μετά την ταινία – μαζί μας ήταν και η αγαπημένη φίλη Σμάρω Στεφανίδου».

Και είχε μιλήσει κι άλλες πολλές φορές στο παρελθόν για το θέμα αυτό.

Το έκανε για πρώτη φορά, μάλιστα, λίγα μόλις χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Φουκς, μιλώντας στον «Ταχυδρόμο». «Παρόλο που η Αλίκη είναι πάρα πολύ γοητευτική γυναίκα, εγώ δεν θα τη θεωρούσα ποτέ επικίνδυνη. Και σημειώστε αυτό που θα σας πω: Αν εγώ θέλω να κρατήσω έναν άντρα, είμαι απολύτως σίγουρη ότι δεν πρόκειται να μου τον πάρει καμία άλλη. Επομένως, αν μου τύχει να μου έχει πάρει μια γυναίκα έναν άντρα, θα πει ότι εγώ τον άφησα πρώτη. Σας παρακαλώ αυτό να το γράψετε έτσι ακριβώς» είπε.

Σε πιο πρόσφατες συνεντεύξεις ανέφερε: «Στα 7 χρόνια ο άντρας μου άρχισε να ξενοβλέπει, εγώ το μυρίστηκα και δεν μου άρεσε. Το κερατάκι μου το έχω φάει. Και νομίζω ότι είναι δεδομένο. Όταν ξέρεις πολύ καλά τον άλλον, πιάνεις κάτι λεπτομέρειες περίεργες. Το άλλο πρόσωπο ήταν πολύ διάσημο, αλλά δεν ήταν αυτή η αιτία. Πρώτα είχαμε χαθεί και μετά έγινε αυτή η συνάντηση της Αλίκης με τον άντρα μου που ήταν μόνοι τους επί 40 μέρες και γύριζαν μια ταινία».

Κι αυτή δεν ήταν η μόνη φορά που είχε αναφερθεί στη σχέση του Ντίντη με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. «Όταν με τον άντρα μου είχαμε αρχίσει να απομακρυνόμαστε και ήταν φυσικό ότι όπου να ‘ναι θα χωρίσουμε, βρέθηκε σε ένα νησί να γυρίζει ταινία με την Αλίκη και τα έφτιαξε με την Αλίκη. Με γεια του, με χαρά του. Ήταν η στιγμή για να διαλύσουμε. Βγάλτε το πια αυτό που το μασάνε σε κάθε συνέντευξη “χώρισες γιατί σ’ τον πήρε η Αλίκη”. Καμία γυναίκα δεν παίρνει κανέναν άντρα από κανένα σπίτι όταν ήδη το σπίτι δεν είναι έτοιμο να διαλυθεί» εξομολογήθηκε.

Μιλώντας ανοιχτά για τις απιστίες του Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, είχε πει σε άλλη της συνέντευξη: «Μετά από επτά χρόνια (σχέση και γάμος), αυτό το γρουσούζικο “7” έκανε μια σκανταλιά. Μόλις έγινα γνωστή ηθοποιός και νοικοκυρούλα και χαλάρωσα, μου βάρεσε ένα ωραίο κερατάκι. Το πήρα χαμπάρι και δεν το σήκωσα. Νόμιζα ότι ήταν το πρώτο, αλλά είχε φοβερό σουξέ στις γυναίκες. Χωρίσαμε, παραμείναμε όμως πάντα φίλοι. Ενάμιση χρόνο πριν πεθάνει έμεινε στο σπίτι μου και μου έλεγε: “Τι να σου κάνω; Πριν σε παντρευτώ με είχαν χεσμένο. Μετά που παντρευτήκαμε με ήθελαν όλες”».

Η Μάρω Κοντού έχει δηλώσει δημόσια πως, κατά την άποψή της, η Αλίκη Βουγιουκλάκη «δεν ήταν ποτέ ειλικρινής με τον εαυτό της» και ότι έζησε εγκλωβισμένη στον μύθο της «αιώνιας ενζενί», κάτι που, όπως σημείωσε, πρέπει να ήταν «βάσανο» για εκείνη.

Οι δύο σταρ δεν έγιναν ποτέ φίλες, αλλά η Κοντού εξέφραζε πάντα τον σεβασμό της για τη λάμψη και το εκτόπισμα της Αλίκης.

Δεύτερος γάμος και διαζύγιο

Δεκατρία χρόνια μετά το διαζύγιο με τον Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, στις 21 Ιουλίου 1975 η Μαρώ Κοντού ξαναπαντρεύτηκε – αυτή τη φορά τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα, γιο του λογοτέχνη Τάκη Δόξα.

Ωστόσο, κι αυτός ο γάμος τους έληξε σχετικά σύντομα, με δική της ευθύνη, όπως είχε παραδεχθεί η αγαπημένη ηθοποιός. Ο λόγος ήταν ότι δεν είχαν ζήσει μαζί πριν τον γάμο, ώστε να διαπιστώσουν αν ήταν πραγματικά συμβατοί – παρότι ο δεύτερος σύζυγός της ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος.

«Νομίζω ότι γεννήθηκα ανεξάρτητη»

Η ίδια δεν απέκτησε ποτέ παιδιά, αν και είχε δηλώσει πως είχε προσπαθήσει αρκετές φορές στο παρελθόν.

Είχε μάλιστα εξομολογηθεί σε συνεντεύξεις της ότι όταν ήταν νέα, αυτό της προκαλούσε «κόμπλεξ», ανασφάλεια και αίσθημα ανεπάρκειας, όμως με τα χρόνια το αποδέχθηκε πλήρως.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της δήλωνε πλήρης, απολαμβάνοντας την ανεξαρτησία της μακριά από δεσμεύσεις συντρόφων.

«Νομίζω ότι γεννήθηκα ανεξάρτητη. Μπορεί ασυνείδητα να με επηρέασε και το ότι ήξερα από πολύ νέα ότι δεν θα κάνω παιδιά και δεν με απασχόλησε το θέμα. Ξέρει, τελικά, τι κάνει η φύση και σου δίνει αυτό που πραγματικά επιθυμείς. Τα λατρεύω τα παιδιά, αλλά δικά μου δεν έχω. Δεν μου λείπει όμως. Όταν έχεις ανίψια, όπως έχω εγώ από την αδελφή μου, τώρα είναι σαν να έχω και εγγόνια» είχε πει η ίδια.

Ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν ζευγάρι με τον Κωνσταντάρα

Η Μάρω Κοντού είχε παίξει σε 12 ταινίες με τον επίσης μεγάλο πρωταγωνιστή Λάμπρο Κωνσταντάρα και ήταν ένα από τα πιο ταιριαστά και αγαπητά ζευγάρια του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου.

Η χημεία τους -τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο- ήταν αξεπέραστη και το κοινό πίστευε ότι οι δυο τους ήταν ζευγάρι και στη ζωή. Ωστόσο, εκτός οθόνης δεν ήταν ποτέ κάτι παραπάνω από φίλοι.

Η Μάρω Κοντού είχε διευκρινίσει επανειλημμένα ότι δεν είχαν ποτέ ερωτική σχέση, λόγω των μεγάλων διαφορών στον χαρακτήρα τους.

Σε άλλη συνέντευξη είχε δηλώσει: «Χριστός και Παναγία! Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε ζευγάρι. Δεν ταιριάζαμε καθόλου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ενώ ταιριάζαμε εκπληκτικά στο σινεμά και στο θέατρο, έχουμε παίξει πολύ με τον Λάμπρο. Δεν μου άρεσε ο χαρακτήρας του, ήταν βωμολόχος από το πρωί ως το βράδυ – αυτό το χιούμορ με βωμολοχία δεν μου αρέσει. Ήταν δύσκολος άνθρωπος».

«Σαν ζευγάρι επαγγελματικά, ήμασταν πάρα πολύ καλά! Και στο θέατρο, όχι μόνο στις ταινίες. Είχαμε τέτοια ταύτιση, που μπορεί και ένα βράδυ να αυτοσχεδιάζαμε, τον καταλάβαινα και με καταλάβαινε. Αλλά εκτός δουλειάς με τον Λάμπρο, η μέρα με τη νύχτα»! είχε πει, ακόμα.

iefimerida.gr