Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας του Ατλαντικού Ωκεανού έχει θέσει σε επιφυλακή την ακτοφυλακή και οργανώσεις θαλάσσιας ζωής στις ΗΠΑ.

Ο αρσενικός καρχαρίας, μήκους 4,5 μέτρων και βάρους 740 κιλών, με το όνομα «Contender» (Κοντέντερ) εντοπίστηκε για πρώτη φορά μετά από μήνες και οι ειδικοί πιστεύουν ότι κατευθύνεται προς δημοφιλείς τουριστικούς προορισμού.

Η συσκευή εντοπισμού GPS του κήτους, που είναι προσαρτημένη στο πτερύγιό του, χτύπησε για τελευταία φορά την Παρασκευή, αφότου το ο θηριώδης καρχαρίας είχε εξαφανιστεί στα βάθη του ωκεανού από την τελευταία παρατήρηση του στο Outer Banks της Βόρειας Καρολίνας, τον Απρίλιο.

Συναγερμός σε Μασαχουσέτη και ανατολικές ακτές του Καναδά

Τώρα οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο «Contender» κατευθύνεται βόρεια προς τον δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό Κέιπ Κοντ της Μασαχουσέτης και στη συνέχεια προς την ανατολική ακτή του Καναδά.

1,700lb great white shark 'Contender' – biggest ever recorded in Atlantic – believed to be heading to summer hotspot https://t.co/yx52JLqhLO pic.twitter.com/3huAFl9Q7Q — New York Post (@nypost) July 15, 2026

Σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης καρχαριών του OCEARCH, οργανισμό που ερευνά τους κορυφαίους θηρευτές των ωκεανών, οι λευκοί καρχαρίες στον δυτικό Βόρειο Ατλαντικό συνήθως μεταναστεύουν βόρεια και περνούν το καλοκαίρι και τις αρχές του φθινοπώρου αναζητώντας τροφή στα νερά του Κέιπ Κοντ ή του Ατλαντικού (ή Ανατολικού) Καναδά.

«Αυτές οι δύο περιοχές προσφέρουν άνετες θερμοκρασίες νερού και άφθονη τροφή, ιδιαίτερα άφθονες φώκιες και μεγάλα είδη ψαριών» δήλωσε εκπρόσωπος του OCEARCH στην εφημερίδα The Sun.

Παρακολουθούν με αγωνία το σήμα του καρχαρία

Ο «Contender» εντοπίστηκε από την ερευνητική ομάδα OCEARCH για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2025 στον Βόρειο Ατλαντικό, περίπου 45 μίλια ανοικτά των ακτών της Τζόρτζια και της Φλόριντα.

Είναι ο μεγαλύτερος αρσενικός λευκός καρχαρίας που έχει καταγραφεί και σημανθεί ποτέ στον Δυτικό Βόρειο Ατλαντικό και πιστεύεται ότι είναι περίπου 30 ετών, που σημαίνει ότι μόλις μπαίνει στην αναπαραγωγική του φάση της ζωή του.

Οι επιστήμονες μπόρεσαν να εντοπίσουν τον τεράστιο καρχαρία που «παραμονεύει» τις ακτές της Βόρειας Αμερικής, χρησιμοποιώντας ένα σήμα που εκπέμπεται από τη συσκευή κάθε φορά που το πτερύγιό του αναδύεται από το νερό.

Ο τεράστιος θηρευτής εμφανίστηκε τελευταία φορά τον Απρίλιο, στα ανοικτά του Πάμλικο Σάουντ, στη Βόρεια Καρολίνα.

Ο Καρχαρίας εντοπίστηκε ξανά την περασμένη Τετάρτη – αλλά το σήμα ήταν μόνο ένα ασθενές “Z-ping”, που σημαίνει ότι η συσκευή δεν εκτέθηκε για αρκετό καιρό ώστε να στείλει ένα ισχυρό σήμα, ανέφερε η OCEARCH.

Το σημα δεν ήταν αρκετά ισχυρό για να δώσει μια ακριβή τοποθεσία. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές έχουν μια καλή ιδέα για το πού πιθανότατα οδεύει ο «Contender», έχοντας ενημερώσει ήδη για την πορεία του τις αρμόδιες αρχές.

iefimerida.gr