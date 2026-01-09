Οι κρατήσεις από τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες που διευκολύνουν τη βραχυπρόθεσμη διαμονή –Airbnb, Booking, Εxpedia– ανταγωνίζονται έντονα τα ξενοδοχεία σε κάθε τουριστική σεζόν και αυτό φαίνεται από τους αριθμούς, που είναι συνεχώς αυξανόμενοι, σε συνδυασμό με τις καλές τουριστικές χρονιές που πετυχαίνει η Κύπρος και ανεβαίνει η ζήτηση για διαμονή.

Από την άλλη, θέμα προβληματισμού είναι ότι η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων μειώνει δραστικά τα διαθέσιμα διαμερίσματα για μακροχρόνια ενοικίαση, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, πιέζοντας τις τιμές προς τα πάνω και δημιουργώντας ελλείψεις στέγασης για τους κατοίκους.

Τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης αποτελούν μια δημοφιλή τάση για τους τουρίστες, καθώς διατηρούν ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία δεν βρίσκουν στα ξενοδοχεία. Ενώ η ΕΕ στο σύνολό της κατέγραψε βραδύτερη ετήσια αύξηση 8,7% στις διανυκτερεύσεις επισκεπτών σε καταλύματα με βραχυχρόνια μίσθωση το τρίτο τρίμηνο του 2025, ο ρυθμός διέφερε μεταξύ των χωρών.

Η Μάλτα κατέγραψε και πάλι την πιο απότομη αύξηση (+24,0%) και δεύτερη ακολουθεί η Κύπρος με άνοδο 19,4%, η Σουηδία (+13,1%) και η Ελλάδα (+12,3%). Διψήφια αύξηση καταγράφηκε επίσης στη Λετονία (+12,3%), τη Γερμανία (+12,0%), τη Δανία (+11,6%), τη Σλοβενία ​​(+11,3%), την Ιρλανδία (+10,7%), τη Φινλανδία (+10,4%) και την Τσεχία (+10,2%).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι κρατήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης το τέταρτο τρίμηνο 2025 στην Κύπρο ήταν 3.015.632, σε σχέση με 1.962.423 το δεύτερο τρίμηνο, περίοδος που δεν βρίσκεται στην αιχμή της καλοκαιρινής σεζόν και το πρώτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν 824.501 κρατήσεις.

Στην Ελλάδα, το τρίτο τρίμηνο του 2025 οι κρατήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ήταν 29.338.244, στη Γαλλία 88.882.087, στην Ισπανία 73.015.754, στην Ιταλία 58.771.045, στην Πορτογαλία 20.718.878, στη Γερμανία 24.301.882.

Η γενική εικόνα που καταγράφεται στην Ευρώπη για το τρίτο τρίμηνο του 2025 αποκαλύπτει τη συνεχή αύξηση στις διανυκτερεύσεις επισκεπτών που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτών των πλατφορμών. Και τους τρεις μήνες του καλοκαιριού καταγράφονται τα υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2024. Ο Ιούλιος του 2025 έφτασε τις 148,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις επισκεπτών, αύξηση 10% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024. Ακολούθησε ο Αύγουστος με 164,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, αύξηση 8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Ο Σεπτέμβριος του 2025 συνέχισε την ανοδική τάση, με 85,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις επισκεπτών, αύξηση 8% σε ετήσια βάση. Συνολικά, το τρίτο τρίμηνο του 2025 δείχνει συνεχή επέκταση σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, αντανακλώντας τη διαρκή ζήτηση για βραχυπρόθεσμη διαμονή σε ολόκληρη την ΕΕ.

Συνολικά, καταγράφηκαν 398,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις επισκεπτών το τρίτο τρίμηνο του 2025 μέσω των 3 μεγάλων πλατφορμών – αύξηση 8,7% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2024.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι ισπανικές, οι γαλλικές και οι ιταλικές περιφέρειες παρέμειναν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση καταλυμάτων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, με μια παράκτια περιοχή της Κροατίας επίσης να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες. Οι κορυφαίες περιφέρειες ήταν η Ανδαλουσία στη νότια Ισπανία (13,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις), η κροατική Jadranska Hrvatska (9,6 εκατομμύρια), η γαλλική Ile de France (9,0 εκατομμύρια) και η Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή (8,6 εκατομμύρια).

Σε θεσμικό επίπεδο, για να διασφαλιστεί η εφαρμογή ευρωπαϊκών διατάξεων για τη συλλογή και την κοινοχρησία δεδομένων που αφορούν υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, η Βουλή ομόφωνα έχει τροποποιήσει τον περί της ρύθμισης της ίδρυσης και λειτουργίας ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων νόμο.

Κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου τονίστηκε ότι πλέον θεσπίζεται ένα ενιαίο πλαίσιο, προκειμένου να συλλέγονται αξιόπιστες πληροφορίες σε σχέση με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην ΕΕ και τίθεται σε ισχύ στις 20 Μαΐου 2026.