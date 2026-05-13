Αν αναφερόταν κάποιος σε τενίστα, που το όνομά του είναι Ράφα, κατάγεται από την Ισπανία και υποστηρίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης, τότε το μυαλό θα πήγαινε σίγουρα στον Ναδάλ.

Αν προσέθετε κάποιος πως έχει πετύχει σπουδαία πράγματα στη χωμάτινη σεζόν, τότε δε θα υπήρχε αμφιβολία. Και όμως, δε μιλάμε για τον θρυλικό Ράφα Ναδάλ, αλλά για έναν… θαυμαστή του.

Άλλωστε, το να είσαι Ισπανός τενίστας και να μην έχεις ως είδωλο έναν εκ των κορυφαίων όλων των εποχών, θα ήταν περίεργο. Ο Ράφα Χόδαρ, μεταξύ άλλων ένας φαν και του Τζουντ Μπέλιγχαμ, όχι μόνο θέλει να βαδίσει στα χνάρια του αλλά κάνει την τενιστική κοινότητα να μιλάει για εκείνον.

Σε μία εποχή, μάλιστα, που ο Κάρλος Αλκαράθ, ο κορυφαίος Ισπανός τενίστας και ο μεγάλος αντίπαλος του Γιανίκ Σίνερ, είναι τραυματίας. Ο Χόδαρ έχει στρέψει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, όχι από την ανάγκη των Ισπανών να υποστηρίξουν κάποιον δικό τους, αλλά ένεκα των επιτευγμάτων του.

Ο Χόδαρ κάνει… πάταγο και γράφει ρεκόρ που θυμίζουν Ναδάλ

Δεν έχουν περάσει και πολλές ημέρες, από τον τίτλο του Χόδαρ στον Μαρακές. Σε ηλικία 19 ετών, γεννημένος τον Σεπτέμβριο του 2006, ο Μαδριλένος κάνει άλματα προόδου στο χώμα.

First teenager to reach the QFs since Djokovic in 2007! 😮



Rafael Jodar dispatches Tien 6-1 6-4 to reach the last eight!#IBI26 pic.twitter.com/l7LF8kBuZq — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2026

Στη Βαρκελώνη έκανε τους Ισπανούς να στηρίξουν ένα δικό τους παιδί, φτάνοντας ως τον ημιτελικό, όπου και τον σταμάτησε μετά από μια σπουδαία μάχη ο Άρθουρ Φις. Ο Χόδαρ μπήκε με wild card και έφτασε ως τα ημιτελικά, ενώ συνεχίζει να κάνει απίθανα πράγματα στο κορτ.

Η συνέχεια ήταν ανάλογη, αποδεικνύοντας πως δεν πρόκειται για… πυροτέχνημα. Προημιτελικά στη Μαδρίτη, κάνοντας σπουδαίες νίκες και σταματώντας πάνω στον… ασταμάτητο Γιανίκ Σίνερ, τον οποίο πήγε στα όρια για ένα σετ.

Για να έρθει η Ρώμη και να αποκλείσει και τον Λέρνερ Τιέν, εξασφαλίζοντας την είσοδό του σε έναν ακόμα προημιτελικό και να γίνει ο πρώτος teenager μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς, το 2007 που μπαίνει στα προημιτελικά του συγκεκριμένου τουρνουά.

Και μετά τον Σέρβο, μπορεί να πιάσει ένα ακόμα ρεκόρ του Ναδάλ. Ο μεγάλος Ράφα κατέκτησε τον τίτλο στη Ρώμη σε ηλικία 18 ετών, το μακρινό 2005. Μία χρονιά προτού ο Χόδαρ γεννηθεί δηλαδή, ενώ φυσικά κατέκτησε τον τίτλο και την επόμενη σεζόν, το 2006.

1 – Rafael Jodar is only the second teenager to reach the quarterfinals of Madrid and Rome in the same season after Rafael Nadal in 2005. Rise. #IBI26 | @InteBNLdItalia @atptour pic.twitter.com/37evqIMEcS — OptaAce (@OptaAce) May 12, 2026

Ωστόσο, η δύσκολη αποστολή έρχεται στα προημιτελικά. Ο Χόδαρ περιμένει Ζβέρεφ ή Νταρντέρι και αν κερδίσει, θα γίνει ο νεότερος τενίστας που φτάνει στα ημιτελικά της Ρώμης, μετά το 2006.

Το μόνο σίγουρο είναι πως έχει καταφέρει μέσα σε έναν μόλις χρόνο, να φτάσει από το Top700 στη θέση Νο29 στην παγκόσμια κατάταξη. Και με ρεκόρ 15-2 στη χωμάτινη επιφάνεια τη φετινή σεζόν, έγινε ήδη talk of the town και προχωρά.

iefimerida.gr