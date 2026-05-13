Η Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, Μαρίνα Χατζημανώλη, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στη Χίο από τις 7 Μαΐου 2026, συμμετέχοντας στο «1st Mare Forum Chios», όπου απεύθυνε τον κεντρικό χαιρετισμό του συνεδρίου. Κατά την ομιλία της, η Υφυπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλία, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και των συλλογικών δράσεων και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η κα. Χατζημανώλη επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με αφορμή την Ημέρα Καριέρας, όπου συζήτησε με φοιτητές για τα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα, τις προοπτικές εργοδότησης και ανέλιξης στον ναυτιλιακό τομέα και τις δυνατότητες που προσφέρει η κυπριακή ναυτιλία. Η Υφυπουργός είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με Κύπριους φοιτητές που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Στη συνέχεια, η Υφυπουργός μετέβη στις Βρυξέλλες, ενόψει του συνεδρίου με τίτλο «Shaping Policy, Driving Change: Equality and Inclusion in the Maritime Sector», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2026 στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Το συνέδριο συγκέντρωσε υψηλόβαθμους εκπροσώπους από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως την Υπουργό Δικαιοσύνης του Βελγίου και αρμόδια για τη Βόρεια Θάλασσα, κα. Annelies Verlinden, την Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα. Ελισάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, καθώς και την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κα. Τζόζη Χριστοδούλου.

Το συνέδριο, το οποίο επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της ποικιλομορφίας και της ισότητας στον ναυτιλιακό τομέα, αποτέλεσε σημείο συνάντησης για εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και άλλων ναυτιλιακών φορέων, με στόχο την προώθηση της ίσης ευκαιρίας και της ένταξης στον ναυτιλιακό τομέα. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, σε συνεργασία με τη WISTA Cyprus, τη WISTA International και την Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Γυναίκες στον Τομέα των Μεταφορών, απένειμε τα βραβεία «Honours for Diversity and Inclusion», με την υποστήριξη σημαντικών εταίρων της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, η Υφυπουργός πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και επικεφαλής σημαντικών ναυτιλιακών φορέων. Τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας παρέθεσε επίσημο δείπνο στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου.

Η επίσκεψη εργασίας της Υφυπουργού κας. Μαρίνας Χατζημανώλη στη Χίο και τις Βρυξέλλες υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Κύπρου να ενισχύσει την ισότητα και ποικιλομορφία στον ναυτιλιακό τομέα, ενώ ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και φορείς της ναυτιλίας.