Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στοχεύει στην υλοποίηση ενός ανθεκτικού ενεργειακού συστήματος, ικανό να αντέχει σε εξωτερικούς κραδασμούς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η ενέργεια παραμένει οικονομικά προσιτή. Αυτό δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος προεδρεύει στην άτυπη Σύνοδο Υπουργών Ενέργειας στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο κ. Δαμιανός αναφέρθηκε στην προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και να εξασφαλίσει προσιτές τιμές ενέργειας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Υπογράμμισε ότι η ΕΕ βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει νέες ενεργειακές δυσχέρειες. Παρά τις διεθνείς κρίσεις, η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την ενεργειακή ένωση και να διατηρήσει τη σταθερότητα στην αγορά ενέργειας.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανό, οι συζητήσεις της Συνόδου Υπουργών Ενέργειας επικεντρώνονται σε τρία βασικά θέματα: το AccelerateEU, την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και στον ρόλο του φυσικού αερίου μετά το 2030. Ο Υπουργός επεσήμανε την ανάγκη για έναν συντονισμένο και ομαδικό τρόπο αντιμετώπισης των εξωτερικών κρίσεων, τονίζοντας ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να επιτρέψει στις διεθνείς συγκρούσεις να επηρεάσουν την ενεργειακή της ασφάλεια.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν, ο Υπουργός επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την καθοδήγηση του Επίτροπου Dan Jørgensen, παρουσίασε το AccelerateEU, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και στην αναβάθμιση των υποδομών. Το AccelerateEU καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Υπουργός Ενέργειας – Άτυπη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ

Ο κ. Δαμιανός τόνισε επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την αξιοποίηση φυσικών πόρων και να προχωρήσει σε στρατηγικές για υδρογόνο και προστασία από τις εκπομπές πράσινων αερίων. Προβλέπεται μείωση εκπομπών κατά 90% έως το 2040, ενώ παράλληλα η ΕΕ θα συνεχίσει να εξαρτάται από το φυσικό αέριο ως μέρος της μεταβατικής περιόδου μέχρι την πλήρη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές.

Αναφερόμενος στη συγκυρία της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο κ. Δαμιανός τόνισε τη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Υπογράμμισε ότι η στρατηγική για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης πρέπει να είναι ενιαία και να στηρίζεται στην ενότητα και σύμπνοια των ευρωπαϊκών κρατών.