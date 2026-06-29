Σημαντικές ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας καταγράφει η Κύπρος, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση EURES για τις ελλείψεις και τα πλεονάσματα εργατικού δυναμικού 2025, που βασίζεται σε στοιχεία του 2024.

Η έκθεση αναφέρει ότι στη χώρα εντοπίζονται συνολικά 63 επαγγέλματα με ελλείψεις και 11 επαγγέλματα με πλεόνασμα εργατικού δυναμικού, επιβεβαιώνοντας τις πιέσεις που δέχονται η αγορά εργασίας και οι επιχειρήσεις.

Υγεία, πληροφορική και τουρισμός στην πρώτη γραμμή ελλείψεων

Οι πιο σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται σε επαγγέλματα του τομέα της υγείας, της τεχνολογίας και του τουρισμού.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται νοσηλευτές, μαίες, τεχνικοί ιατρικού απεικονιστικού εξοπλισμού, καθώς και ιατροί, όπου η έλλειψη προσωπικού χαρακτηρίζεται από την έκθεση ως ιδιαίτερα έντονη.

Στον τομέα της τεχνολογίας, ελλείψεις εντοπίζονται σε αναλυτές συστημάτων, προγραμματιστές λογισμικού και εφαρμογών, προγραμματιστές διαδικτύου και πολυμέσων, καθώς και επαγγελματίες πωλήσεων ΤΠΕ.

Στον τουρισμό και την εστίαση, ελλείψεις καταγράφονται σε σερβιτόρους, σεφ, μάγειρες, ξενοδοχοϋπαλλήλους υποδοχής και διευθυντές εστιατορίων, ενώ σημαντικές ανάγκες υπάρχουν και σε οδηγούς λεωφορείων.

Μέτρια και χαμηλότερης έντασης ελλείψεις

Η έκθεση καταγράφει επίσης ελλείψεις μέτριας σοβαρότητας σε επαγγέλματα όπως ηλεκτρολόγοι, μηχανολογικοί τεχνικοί, πωλητές, ταμίες, οικοδόμοι, συγκολλητές, οδηγοί βαρέων οχημάτων και εργαζόμενοι σε γεωργία, κτηνοτροφία και κατασκευές.

Σε χαμηλότερη σοβαρότητα εντοπίζονται ελλείψεις σε μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, βοηθούς υγείας, ξυλουργούς, υδραυλικούς, ηλεκτροτεχνίτες και αρτοποιούς.

Ευρωπαϊκές ανισορροπίες στην αγορά εργασίας

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το EURES σημειώνει ότι οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού παραμένουν εκτεταμένες, αλλά συγκεντρώνονται σε περιορισμένο αριθμό κρατών μελών, γεγονός που αναδεικνύει περιθώρια για ενίσχυση της διασυνοριακής κινητικότητας.

Η έκθεση αναφέρει ότι σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ιταλία και η Ολλανδία οι εργοδότες δυσκολεύονται να καλύψουν ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας, ενώ σε άλλες όπως η Λετονία, η Αυστρία και η Φινλανδία καταγράφονται συχνότερα πλεονάσματα εργατικού δυναμικού.

Σημειώνεται ότι το 98% των επαγγελμάτων με έλλειψη σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος εμφανίζει ταυτόχρονα πλεόνασμα σε κάποιο άλλο κράτος της ΕΕ.

Παράγοντες και προτάσεις πολιτικής

Η έκθεση αποδίδει τις ανισορροπίες σε παράγοντες όπως η περιορισμένη πληροφόρηση για ευκαιρίες εργασίας στο εξωτερικό, οι δυσκολίες στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, τα γλωσσικά εμπόδια και οι διαφορές στις αμοιβές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τομείς της υγείας και φροντίδας, όπου η γήρανση του πληθυσμού αυξάνει τη ζήτηση για υπηρεσίες, καθώς και στα επαγγέλματα της πράσινης μετάβασης, όπως ηλεκτρολόγοι και τεχνίτες.

Μεταξύ των εισηγήσεων περιλαμβάνονται η απλούστευση διαδικασιών αναγνώρισης προσόντων, η ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης, η βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και η αξιοποίηση ανεκμετάλλευτου εργατικού δυναμικού, όπως γυναίκες, μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι και μετανάστες.