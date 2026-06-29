Ανατροπή στην υπόθεση τρομοκρατίας με κατηγορούμενους 33χρονο, 38χρονο και 54χρονο, όλοι με καταγωγή από την Παλαιστίνη.

Το Εφετείο εξετάζοντας σχετικό αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα αποφάσισε σήμερα πως κακώς ο 54χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος υπό όρους μέχρι την πρώτη εμφάνιση στο Κακουργιοδικείο, που ορίστηκε για τις 6 Αυγούστου. Έτσι, λοιπόν, με ετυμηγορία του στέλνει τον 3ο κατηγορούμενο στο κελί, ο οποίος θα κρατείται μέχρι τις αρχές Αυγούστου με καθεστώς υποδικίας, για την οποία θα κριθεί να αποφασίσει το Κακουργιοδικείο, όπου παραπέμφθηκε η υπόθεση.

Θυμίζουμε ότι στις 12 Ιουνίου το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε αποφασίσει να τελούν υπό κράτηση ο 33χρονος και ο 38χρονος, ενώ εξετάζοντας αίτημα του 54χρονου μέσω του δικηγόρου του, αποφάσισε όπως ο τελευταίος μείνει ελεύθερος υπό όρους, οι οποίοι συνοψίζονται στην ακόλουθη αναφορά του Δικαστηρίου: «Πρέπει να υπογράψει εγγύηση €1 εκατομμυρίου με αξιόχρεους εγγυητές, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να παρουσιάζεται 4 φορές την εβδομάδα σε αστυνομικό σταθμό».

Οι τρεις κατηγορούμενοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο αντιμετωπίζουν 11 σοβαρές κατηγορίες (τρομοκρατίας και συνομωσίας για φόνο κ.α.), αφού φέρονται να ενεργούσαν για λογαριασμό της Χαμάς και να προετοίμαζαν πλήγμα σε βάρος ισραηλινών συμφερόντων στην Κύπρο. Οι δυο πρώτοι κατηγορούμενοι παρουσιάζονταν ως πυρήνες του σχεδίου, ενώ ο 54χρονος φέρεται να διευθέτησε τη μεταφορά πακέτων που περιείχαν πρόδρομες ουσίες για Παρασκευή εκρηκτικών υλών. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης είχαν εκτελεστεί εντάλματα έρευνας σε διαμέρισμα στη Λάρνακα και σε έπαυλη στην Ακτή Κυβερνήτη, όπου φερόταν να εδρεύει το στρατηγείο των κατηγορούμενων.

Κατόπιν οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα, η Νομική Υπηρεσία εφεσίβαλε την απόφαση να μείνει ελεύθερος υπό όρους ο 54χρονος, για τον οποίο ο «Φ» είχε αποκαλύψει πως τέσσερα από τα παιδιά του υπηρετούν σε σώματα ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο ανώτερος δικηγόρος της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αριστείδης, ο οποίος εκπροσώπησε τη Νομική Υπηρεσία, προέβαλε ως λόγο έφεσης ότι η απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας είναι εσφαλμένη τόσο ως προς τα πραγματικά περιστατικά, αλλά και ως προς την εφαρμογή των σχετικών νομικών αρχών. Υποστήριξε, ακόμη, στη βάση της επιχειρηματολογίας του ότι η διακριτική εξουσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου ασκήθηκε πλημμελώς.

Το Εφετείο εξετάζοντας τα όσα τέθηκαν ενώπιόν του ενέκρινε το σχετικό αίτημα. Είναι χαρακτηριστικά τρία σημεία από τη σημερινή ετυμηγορία του:

>> «…εσφαλμένα το πρωτόδικο Δικαστήριο κατέγραψε ότι το συγγενικό πρόσωπο του εφεσίβλητου έδρασε όπως έδρασε επιθυμώντας να βοηθήσει τον εφεσίβλητο επειδή απουσίαζε εκτός Κύπρου. Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από το μαρτυρικό υλικό, αυτό που καταγράφεται σε αυτό είναι ότι το εν λόγω άτομο σκοπό είχε να βοηθήσει τον γνωστό του συγγενικού του προσώπου. Επίσης, εσφαλμένα κατέγραψε ότι ο εφεσίβλητος ανέφερε στο συγγενικό του πρόσωπο ότι το πακέτο περιείχε είδη κατασκήνωσης. Η πληροφόρηση αυτή καταγράφεται στο μαρτυρικό υλικό μεν, δεν προκύπτει ωστόσο η πηγή της. Ένα από τα πακέτα έφερε ένδειξη ότι επρόκειτο για εύφλεκτο υλικό, ένδειξη την οποία το συγγενικό πρόσωπο του εφεσίβλητου διαπίστωσε εξ ου και το τοποθέτησε στο γκαράζ της οικίας του».

>> «Με δεδομένο το σφάλμα αρχής του πρωτόδικου Δικαστηρίου, διαπιστώνουμε ότι προκύπτει, από το μαρτυρικό υλικό, η διασύνδεση του εφεσίβλητου με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει επαρκώς, σε βαθμό που πληροί το κριτήριο, όπως τίθεται από τη νομολογία, αναφορικά με την πιθανολόγηση καταδίκης στο στάδιο αυτό, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η εύλογη προσδοκία αθώωσής του».

>> «Εν όψει τούτης της διαπίστωσής μας αναφορικά με την εσφαλμένη κρίση του πρωτόδικου Δικαστηρίου, συνακόλουθα συμπαρασύρεται και η συνεκτίμηση στην οποία αυτό προέβη των δεσμών του εφεσίβλητου με τη Δημοκρατία και των προσωπικών του περιστάσεων ώστε να καταλήξει στην επιβολή όρων (…) Τα αδικήματα τα οποία αντιμετωπίζει επιφέρουν πολυετείς ποινές φυλάκισης, περιλαμβανομένης και της διά βίου φυλάκισης στην κατηγορία για το αδίκημα της τρομοκρατίας. Δεν φαίνεται να υφίσταται κατάσταση πραγμάτων που, κατά λογική εκτίμηση, να απομακρύνει την πιθανότητα της φυγοδικίας, προς αποφυγή ενδεχόμενων συνεπειών από μία σοβαρή υπόθεση, ως η παρούσα. Τα όσα έλαβε υπόψη το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν κατεδείκνυαν συνθήκες ύπαρξης δεσμών με τη Δημοκρατία ικανών να υπερφαλαγγίσουν τη σοβαρότητα των αδικημάτων, την πιθανότητα καταδίκης και την ενδεχόμενη ποινή σε περίπτωση καταδίκης του εφεσίβλητου».