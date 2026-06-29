Την αναγνώριση της προϋπηρεσίας κρατικών υπαλλήλων και εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου που διορίζονται στη δημόσια υπηρεσία για σκοπούς υπολογισμού της άδειας ανάπαυσής τους προβλέπει τροποποιητικό νομοσχέδιο που συζητήθηκε τη Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το υφιστάμενο πλαίσιο προβλέπει κλιμάκωση της ετήσιας άδειας ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Με τη νέα ρύθμιση, για τον υπολογισμό της άδειας θα συνυπολογίζεται και η προηγούμενη υπηρεσία εργαζομένων σε άλλες θέσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα πριν από τον διορισμό τους στη δημόσια υπηρεσία.

Όπως αναφέρθηκε από εκπρόσωπο του Υπουργείου, η ρύθμιση αφορά κυρίως εργαζομένους αορίστου χρόνου, καθώς και υπαλλήλους που προέρχονται από την εκπαιδευτική υπηρεσία ή την Αστυνομία και μετακινήθηκαν στη δημόσια υπηρεσία.

Στήριξη από συντεχνίες – επιφυλάξεις για επεκτάσεις

Οι συντεχνιακοί εκπρόσωποι εξέφρασαν γενική συμφωνία με την πρόταση, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη επέκτασης του μέτρου και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσε ότι η συντεχνία συμφωνεί πλήρως με την τροποποίηση, ενώ άλλοι εκπρόσωποι έθεσαν ζητήματα ίσης μεταχείρισης για εργαζόμενους ορισμένου χρόνου.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ σημείωσε ότι η ρύθμιση περιορίζεται στη δημόσια υπηρεσία και δεν καλύπτει προϋπηρεσία σε άλλους δημόσιους φορείς, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, ούτε μετακινήσεις μεταξύ ημικρατικών οργανισμών.

Από την πλευρά της ΟΗΟ-ΣΕΚ τέθηκε επίσης το ζήτημα περίπου 600 εργαζομένων αορίστου χρόνου σε υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με επισήμανση ότι απαιτείται συνολική ρύθμιση.

Θέση Υπουργείου και πολιτικές τοποθετήσεις

Το Υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε ότι η πρόνοια αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία, ενώ για τα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας αναφέρθηκε ότι πρόκειται για νέα κατηγορία εργαζομένων, για την οποία δεν έχουν ακόμη καθοριστεί πλήρως οι όροι απασχόλησης.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο ΔΗΣΥ δήλωσε επί της αρχής συμφωνία με τη ρύθμιση και εισηγήθηκε την άμεση επέκταση των αλλαγών. Αντίστοιχη θέση διατύπωσαν εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ και του ΕΛΑΜ, ζητώντας απαντήσεις από το Υπουργείο για τα αιτήματα των συντεχνιών.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Άλμα έθεσε ζήτημα κάλυψης εκτάκτων εργαζομένων αορίστου χρόνου που δεν μονιμοποιούνται, με το Υπουργείο να απαντά ότι η εξομοίωση των αδειών έχει ήδη ρυθμιστεί.

Το νομοσχέδιο συνεχίζει τη συζήτησή του στη Βουλή στο πλαίσιο της εξέτασης των επιμέρους προνοιών και των εισηγήσεων που κατατέθηκαν.

ΚΥΠΕ