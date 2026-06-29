Αύξηση τόσο στις καταθέσεις όσο και στα δάνεια κατέγραψαν τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στην Κύπρο τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Οι συνολικές καταθέσεις σημείωσαν καθαρή αύξηση €343,8 εκατ. τον Μάιο, σε σύγκριση με καθαρή μείωση €123,1 εκατ. τον Απρίλιο. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης επιταχύνθηκε στο 5,1%, από 4,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το συνολικό υπόλοιπο διαμορφώθηκε στα €58 δισ.

Αύξηση καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Οι καταθέσεις των κατοίκων Κύπρου ενισχύθηκαν κατά €239 εκατ. Τη μεγαλύτερη συμβολή είχαν τα νοικοκυριά, με αύξηση €171,3 εκατ., καθώς και οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες με αύξηση €194 εκατ.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς κατέγραψαν συνολική μείωση καταθέσεων ύψους €126,2 εκατ.

Ενίσχυση και στα δάνεια

Παράλληλα, τα συνολικά δάνεια αυξήθηκαν κατά €260,3 εκατ. τον Μάιο, έναντι αύξησης €40,5 εκατ. τον Απρίλιο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ενισχύθηκε στο 12,6%, από 12,0% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το συνολικό υπόλοιπο ανήλθε στα €28,1 δισ.

Τα δάνεια προς κατοίκους Κύπρου αυξήθηκαν κατά €173,7 εκατ., με τα νοικοκυριά να ενισχύονται κατά €52,7 εκατ. και τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις κατά €63 εκατ. Οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς κατέγραψαν αύξηση €58 εκατ.

Η εικόνα αποτυπώνει ενίσχυση της τραπεζικής δραστηριότητας στην Κύπρο, τόσο στο σκέλος της αποταμίευσης όσο και της χρηματοδότησης της οικονομίας.