Στο 1,5% διατηρεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας (CCyB), με ημερομηνία εφαρμογής την 14η Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΚΤΚ βάσει της νομοθεσίας περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων (2015–2022), όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το επίπεδο του 1,5% κρίνεται κατάλληλο για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος έναντι ενδεχόμενων οικονομικών διακυμάνσεων.

Η ρύθμιση του αντικυκλικού αποθέματος ασφάλειας αποτελεί βασικό εργαλείο μακροπροληπτικής πολιτικής, το οποίο ενεργοποιείται για την αντιμετώπιση πιθανών υπερβολών στον πιστωτικό κύκλο και τη μείωση συστημικών κινδύνων.