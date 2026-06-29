Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μετασχηματίζει με ταχύ ρυθμό την παγκόσμια αγορά εργασίας, επηρεάζοντας τόσο τις απαιτούμενες δεξιότητες όσο και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων, σύμφωνα με νέα έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF).

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε ενόψει του καλοκαιρινού WEF στην κινεζική πόλη Νταλιάν (23–25 Ιουνίου), καταγράφει ότι η AI επηρεάζει ιδιαίτερα τους νεότερους εργαζόμενους και όσους εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, περισσότεροι από έναν στους τρεις νέους εργαζόμενους παγκοσμίως απασχολούνται σε θέσεις με μεσαία έως υψηλή έκθεση σε εργασιακά καθήκοντα που επηρεάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι τομείς με τη μεγαλύτερη έκθεση στην AI περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τη διαχείριση πληροφοριών και την επικοινωνία, όπου καταγράφονται οι εντονότερες αλλαγές στον τρόπο εκτέλεσης καθηκόντων.

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν επηρεάζει μόνο τις δεξιότητες που ζητούν οι εργοδότες, αλλά αναδιαμορφώνει συνολικά τις επαγγελματικές πορείες σε όλα τα στάδια της καριέρας.

Τα ευρήματα αυτά αποτέλεσαν βασικό σημείο αναφοράς στις συζητήσεις του φόρουμ στη Νταλιάν, όπου οι συμμετέχοντες εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο η AI επαναπροσδιορίζει το μέλλον της εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΚΥΠΕ