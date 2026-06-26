Χωρίς ούτε έναν εργαζόμενο λειτουργεί ένα πρωτοποριακό 24ωρο μίνι μάρκετ στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ένα ανθρωποειδές ρομπότ.

Το ρομπότ Xiao Gai, ύψους περίπου 1,70 μέτρων, ανεφοδιάζει τα ράφια, επικοινωνεί σε πολλές γλώσσες με τους πελάτες, εντοπίζει τα προϊόντα που τού ζητούν και κάνει τις χρεώσεις προσφέροντας πλήρη εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

Το ρομπότ που αντικαθιστά το προσωπικό

Το ρομπότ Xiao Gai αναπτύχθηκε από την κινεζική εταιρεία Galbot και αποτελεί εφαρμογή της λεγόμενης «ενσωματωμένης τεχνητής νοημοσύνης» (Embodied AI), δηλαδή συστημάτων που αλληλεπιδρούν φυσικά με το περιβάλλον τους μέσω αισθητήρων και ρομποτικών μηχανισμών.

Στο μίνι μάρκετ πωλούνται καθημερινά είδη, όπως σνακ, ποτά και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, ενώ το ανθρωποειδές ρομπότ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη λειτουργία του καταστήματος.

Σχέδιο για 100 ρομποτικά μίνι μάρκετ

Οι δημιουργοί του πιλοτικού προγράμματος εκτιμούν ότι η καινοτομία θα αυξήσει την επισκεψιμότητα της παραλιακής αυτής περιοχής του Χονγκ Κονγκ έως και κατά 40%.

Αν το εγχείρημα αποδειχθεί επιτυχημένο, σχεδιάζεται η δημιουργία 100 αντίστοιχων πλήρως αυτοματοποιημένων μίνι μάρκετ σε 10 πόλεις στην Κίνα.

Το μέλλον ή μια δοκιμή με ρίσκο;

Η χρήση ανθρωποειδών ρομπότ επεκτείνεται σταδιακά σε αεροδρόμια, ξενοδοχεία και καταστήματα λιανικής. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι η τεχνολογία εξακολουθεί να δοκιμάζεται σε πραγματικές συνθήκες, ενώ δεν έχουν λείψει περιστατικά δυσλειτουργιών ή λανθασμένων αποφάσεων από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Hong Kong Embraces the Future: First Humanoid Robot-Operated Convenience Store Opens in Hung Hom! 🤖 #HongKong is taking a bold step into the future of retail and AI integration. 🇭🇰 The city has just opened its first 24-hour convenience store operated entirely by a humanoid… pic.twitter.com/ABWWzfHEps — OAX (@OAX_Foundation) June 8, 2026

Παρά τις επιφυλάξεις, το νέο μίνι μάρκετ του Χονγκ Κονγκ αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα, δείχνοντας πώς θα μπορούσε να αλλάξει το λιανεμπόριο τα επόμενα χρόνια.

iefimerida.gr