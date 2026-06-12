Σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής υπέγραψαν η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Η σύμβαση υπογράφηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη σύμβαση υπέγραψε η Πρέσβης της Δημοκρατίας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, Κούλα Σοφιανού, την οποία συνόδευε ο Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου στο Χονγκ Κονγκ, Harindarpal Singh Banga.

Εκ μέρους της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, τη σύμβαση υπέγραψε ο Christopher Hui, Γραμματέας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Θησαυροφυλακίου του Χονγκ Κονγκ.

Πλαίσιο φορολογικής συνεργασίας

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η σύμβαση δημιουργεί ένα σύγχρονο και αξιόπιστο πλαίσιο φορολογικής συνεργασίας, το οποίο αναμένεται να διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα και να ενισχύσει τη ροή επενδύσεων και εμπορικών συναλλαγών.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη μείωση του συνολικού φορολογικού βάρους, ενθαρρύνοντας βιώσιμες επενδύσεις, χωρίς να δημιουργούνται ευκαιρίες για φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή.

Η διακρατική σύμβαση διασφαλίζει σαφή φορολογικό χειρισμό των συναλλαγών μεταξύ των δύο δικαιοδοσιών, παρέχοντας βεβαιότητα και σταθερότητα στους επενδυτές.

Προβλέπει, επίσης, την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, καθώς και διαδικασία επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Ενίσχυση οικονομικών δεσμών

Η υπογραφή της σύμβασης αντανακλά, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στην ανάπτυξη ισχυρών οικονομικών και πολιτικών δεσμών με διεθνή χρηματοοικονομικά και εμπορικά κέντρα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εταίρους όπως το Χονγκ Κονγκ, με στόχο την ενίσχυση των προοπτικών συνεργασίας σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενδυνάμωση της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας και της νομικής βεβαιότητας για επιχειρήσεις και επενδυτές.