Στο 1,6% παρέμεινε στο τέλος Μαρτίου 2026 ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στον κυπριακό τραπεζικό τομέα, σύμφωνα με επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Τα στοιχεία έχουν ημερομηνία αναφοράς την 31η Μαρτίου 2026 και αφορούν τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις του κυπριακού τραπεζικού τομέα.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ο δείκτης ΜΕΧ, βάσει της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στον Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, παρέμεινε αμετάβλητος σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία περιλαμβάνει δάνεια και προκαταβολές προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα.

Αυξήθηκε ο δείκτης κάλυψης

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε στο 62,7% τον Μάρτιο του 2026, από 62,3% τον Δεκέμβριο του 2025.

Η αύξηση αυτή δείχνει ενίσχυση της κάλυψης έναντι πιθανών ζημιών από μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, σε ένα περιβάλλον όπου η ποιότητα του χαρτοφυλακίου παραμένει κρίσιμη για τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα.

Στο τέλος Μαρτίου 2026, οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανέρχονταν σε 0,8 δισ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, χορηγήσεις ύψους 0,3 δισ. ευρώ εξακολουθούσαν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας καταγράφουν σταθερότητα στον δείκτη ΜΕΧ και μικρή βελτίωση στην κάλυψη των προβλέψεων, με τις αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις να παραμένουν παράμετρος παρακολούθησης για τον τραπεζικό τομέα.