Σε νέα εποχή εισέρχεται η ορθοπαιδική χειρουργική στο δημόσιο σύστημα υγείας της Κύπρου, μετά την εγκατάσταση του ρομποτικά υποβοηθούμενου συστήματος CORI στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, μέσω του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Σε ανακοίνωσή του, ο ΟΚΥπΥ αναφέρει πως το νοσοκομείο, στο πλαίσιο της στρατηγικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και της ενσωμάτωσης προηγμένων ιατρικών τεχνολογιών, προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος CORI Robotic-Assisted Surgery της εταιρείας Smith+Nephew, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες της Ορθοπαιδικής Κλινικής.

Με τη νέα τεχνολογία, στο μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο της χώρας προσφέρονται πλέον ρομποτικά υποβοηθούμενες μονοδιαμερισματικές και ολικές αρθροπλαστικές γόνατος, αναθεωρητικές επεμβάσεις γόνατος, καθώς και αρθροπλαστικές ισχίου, στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας.

Η εισαγωγή της ρομποτικής υποβοήθησης, αναφέρει, «θεωρείται καθοριστικό βήμα εκσυγχρονισμού, καθώς επιτρέπει στους ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη και υψηλής ακρίβειας χειρουργική φροντίδα εντός Κύπρου, χωρίς την ανάγκη μετάβασης στο εξωτερικό».

Όπως επισημαίνει, η ρομποτικά υποβοηθούμενη ορθοπαιδική χειρουργική έχει πλέον καθιερωθεί διεθνώς ως βασικό εργαλείο, προσφέροντας αυξημένη ακρίβεια, εξατομικευμένο χειρουργικό σχεδιασμό και βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, «η φιλοσοφία της μεθόδου βασίζεται στη μετάβαση από την τυποποιημένη στη εξατομικευμένη χειρουργική προσέγγιση, με τη χρήση αισθητήρων, συστημάτων καταγραφής κίνησης και ψηφιακού σχεδιασμού σε πραγματικό χρόνο», σημειώνοντας πως ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τη λειτουργία της άρθρωσης διεγχειρητικά και να προσαρμόζει με ακρίβεια τις οστικές εκτομές και την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Ο ορθοπαιδικός, προσθέτει, «παραμένει στο επίκεντρο της διαδικασίας, σχεδιάζοντας και καθορίζοντας το εξατομικευμένο χειρουργικό πλάνο, το οποίο εκτελείται με ρομποτική υποβοήθηση, διασφαλίζοντας υψηλό βαθμό ακρίβειας και ασφάλειας».

Το σύστημα CORI συγκαταλέγεται στις πλέον προηγμένες τεχνολογίες διεθνώς, καθώς επιτρέπει χαρτογράφηση της ανατομίας σε πραγματικό χρόνο χωρίς την ανάγκη προεγχειρητικής αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας. Η δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εντός του χειρουργείου μειώνει την ακτινοβολική επιβάρυνση και επιταχύνει την προετοιμασία της επέμβασης.

Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα δυναμικής αξιολόγησης της σταθερότητας και ισορροπίας των συνδέσμων, καθώς και εικονικής τοποθέτησης των εμφυτευμάτων πριν από τις οστικές εκτομές, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος και στη μείωση πιθανών αποκλίσεων από τον χειρουργικό σχεδιασμό.

Για τους ασθενείς, σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, τα οφέλη περιλαμβάνουν αυξημένη ακρίβεια στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων, καλύτερη ευθυγράμμιση και σταθερότητα της άρθρωσης, μειωμένη πιθανότητα επανεπεμβάσεων, ταχύτερη αποκατάσταση και βελτιωμένη λειτουργικότητα, καθώς και πρόσβαση σε τεχνολογία αιχμής εντός του δημόσιου συστήματος υγείας.

Η εξέλιξη χαρακτηρίζεται ως ορόσημο για την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και αντανακλά, όπως σημειώνεται, «τη δέσμευση του ΟΚΥπΥ για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και παροχή σύγχρονης, ασφαλούς και υψηλής ποιότητας φροντίδας στους πολίτες».